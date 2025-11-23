高市早苗「台灣有事」發言！中國報復毫無影響 最新民調曝：支持率72％

國際中心／施郁韻報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論，支持率仍高漲。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗日前指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，「挺台」發言受外界關注，引發中國不滿。根據最新民意調查顯示，高市內閣的支持率居高不下，高達72％。

高市早苗指出，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權。高市早苗強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備，此舉引起中國強烈不滿。

根據日本新聞網與讀賣新聞，11月21日至23日進行的民意調查顯示，「支持」高市早苗的民眾，高達72％，與上個月調查持平，而「不支持」的民眾佔17％。

這項調查時間位於11月21日至23日，家用電話和行動電話訪問日本全國有選舉權者，共1054名受訪者做出回答。

民調中顯示，民眾對於高市內閣對中國的態度，56％「予以肯定」，超過半數，「不予肯定」29％。對於高市內閣的外國人政策，62％民眾「有所期待」，僅25％投「不期待」。

