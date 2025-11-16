高市早苗「台灣有事」觸中國紅線！彭博分析師揭4報復手段：太激烈

政治中心／李紹宏報導

日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論調，並暗示不排除出兵協助，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此彭博分析師認為，以北京的激烈手段，恐採取「至少4種報復方式」。

中國國家主席習近平、日本首相高市早苗。（圖／翻攝自新華網、高市早苗Instagram）

根據《彭博社》報導，有分析師指出，目前中國是日本第一大的貿易夥伴，去年貿易總額超過3230億元，因此若接下來中日關係從口水戰升溫成「經濟報復」，北京當局將從痛點下手，至少有4招可以在經濟方面對付日本：

1.觀光

廣告 廣告

根據日本觀光局最新統計，今年1～8月，中國成為訪日人數冠軍，有671萬餘人次前往日本旅遊；中國外交部在11月14日宣布「赴日旅客恐面臨重大風險」，藉此限制中國人旅日。因此，一旦旅客減少，恐會嚴重影響日本觀光收入。

彭博分析師指出，中國14日宣布「赴日旅客恐面臨重大風險」，擬藉此限制中國人訪日。（示意圖／pxhere.com）

2.出口管制

截至今年9月，中國稀土仍占日本稀土進口量的70％以上。若是重稀土，占比更超過90％。

學者指出，中國或將出口管制，減少輸日的關鍵稀土原料，到時日本電子、汽車產業將承受重大壓力。

3.中國監管機構深入日本企業

彭博分析師指出，包括東京威力科創、本田、以及豐田等深度依賴中國市場的這幾家日本企業，恐會被中國給盯上。在中美貿易戰時，中國也有類似手段，針對多家美企進行反壟斷調查。

4.封鎖日本內容產業

南韓朴槿惠政府曾在2017年時，同意讓駐韓美軍部署薩德系統（THAAD後，中國氣炸，並全面封鎖南韓娛樂內容。因此，彭博分析師認為，若情勢惡化，日本電影、動畫等作品恐被禁入中國市場，或是以「莫須有法規」等理由關閉日企。

更多三立新聞網報導

小偉離職1年「為何回鍋又爆料館長」？ 網曝致命關鍵：細思極恐

他納悶「炸銀絲捲」都誰在點？一票網暴動了：你懂啥！根本寶藏單品

超狂女乘客大鬧自強號被拖走！影片曝光 81萬網朝聖全看傻：怎麼又是妳

關鍵錄音檔曝！館長認誤判情勢「才到中國找機會」：表現夠好錢就到位

