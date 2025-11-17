高市早苗「台灣有事」言論引中跳腳 賴清德：中國應克制勿成麻煩製造者

總統賴清德肯定高市早苗在國會的發言，有助增進美國跟日本的關係。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕日本首相高市早苗日前在國會表示「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」引中國反彈，中國海警船甚至闖釣魚台，總統賴清德今呼籲中國應該要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者；賴清德也肯定高市早苗在國會的發言，有助增進美國跟日本的關係及區域和平穩定。

賴清德今出席國家檔案館開幕典禮會前受訪，面對如何看待日本、中國局勢升溫？賴清德表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

廣告 廣告

對於如何看藍營批評高市早苗躁進一事？賴清德回應，美國駐日本大使已公開發表聲明，他肯定高市早苗在國會的發言有助增進美國跟日本的關係，也有助區域的和平穩定，呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬英九嗆高市早苗！王興煥：把盟友當敵人 視中國為家人

自由說新聞》日本網友進攻開戰！惡搞「中國聲明」嗆爆、十大劣跡瘋傳

高市早苗支持率攀升 「台灣有事」行使自衛權 日人贊同多於反對

北京嗆聲抵制日本？中國民眾不甩 《鬼滅之刃》票房已衝破16億

