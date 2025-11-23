高市早苗「台灣有事」言論引爭議 學者：日中關係僵局恐長期化
日本首相高市早苗日前在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，使得日中關係再度惡化。學者指出，日本政府的立場基本上並未改變，但高市早苗以首相身分論及「台灣有事」，是在前首相安倍晉三的外交遺產上向前跨出了一步，不過預期日中關係的僵局可能長期化。
存立危機事態 高市早苗談及「台灣有事」
今年10月才上任的日本首相高市早苗11月7日在國會接受在野黨議員質詢時，被問到台灣有事的情況下，是否符合2015年「新安保法」中可以行使集體自衛權的「存立危機事態」(存亡危機事態)。
高市早苗一方面延續日本政府過往的說法，強調要依據實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷，但也提到台灣有事、美軍前來馳援的情況下，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」
2015年日本前首相安倍晉三政府通過了「新安保法」，將日本行使集體自衛權分為三種情況，包含可向美軍等提供後勤支援的「重要影響事態」，以及日本直接遭遇攻擊的「武力攻擊事態」，而「存立危機事態」指的是雖然日本沒有被直接攻擊，但與日本關係密切的國家，也就是日本的同盟國美國遭受攻擊時，可以行使集體自衛權。
在新安保法通過後，歷屆日本政府在談及如何判定「存立危機事態」時，都會避免談到具體情境，而現任首相在國會針對「台灣有事」的情境發表評論相當罕見。
高市早苗雖然後來在國會答詢時表示不會撤回發言，強調這是政府一貫的立場，但她也解釋這是在考量最壞的情況下做出的回應，今後會避免在國會就假設的特定情況進行陳述。
學者：高市就法論法 日本立場態度一致
國策研究院副院長郭育仁表示，他不認為高市早苗的發言是失言或事出意外，而是單純的就法論法，只是議員針對具體情境提問，她才做出回應，立場跟態度上與歷屆首相一致。
郭育仁：『(原音)他問的就是非常具體，他連中國也提到、武力犯台也提到，甚至於提到美軍來馳援台灣，那在國會議員這麼明確的情境底下，高市早苗的回答的立場跟前4位首相都一樣，只是因為議員的問題是非常具體，所以她才非常具體的去回答岡田克也在野黨議員的提問，所以在立場跟態度上並沒有不一致的狀況。』
淡江大學全球政治經濟學系副教授徐浤馨認為，高市早苗只是針對法規進行說明，相關發言並沒有問題，只是過去沒有首相把它講得這麼明白。
此外，徐浤馨也認為，前首相安倍晉三2021年提出「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」，當時他是以卸任首相、國會議員的身分提出的。但高市早苗這次在國會以首相身分談及「台灣有事」，可以說是在安倍的外交遺產上又往前跨出了一步。
徐浤馨：『(原音)我可以說高市早苗，她的確是站在安倍的外交遺產的基礎上，往前跨了一步。安倍再怎麼樣都是卸任的首相所說出來的話，但是高市早苗是現任首相所說出來的話，那個政治力道跟政治意涵是非常的不一樣，是真的非常不一樣，所以你看中共的反應就知道答案了。』
中國阻「骨牌效應」 反制措施恐長期化
高市早苗的這番發言引發了中國方面的反彈，除了駐大阪領事館官員薛劍發表了爭議性的「斬首」言論，中國外交部則表示，高市早苗公然發表「涉台錯誤言論」，暗示武力介入台海的可能性，中方對此堅決反對。
中國後續也採取一系列反制措施，發表赴日旅遊與留學的警告、再度暫停日本水產品的進口，也傳出許多日本藝人的中國演出遭到取消的消息。中國也連續兩週宣布在黃海舉行實彈軍演。這些措施都使得高市早苗在10月與中國國家主席習近平會面時，確認雙方要推動「戰略互惠關係」的大方向產生了變數。
郭育仁認為，中國的擔憂在於，不反制這種發言可能會引發骨牌效應，例如菲律賓等國可能對台灣議題發表進一步的言論。而中日關係在高市早苗的任內可能「回不去了」，包含軍事、經濟等方面的施壓，中國的反制措施未來可能走向長期化。
郭育仁：『(原音)中國政府的這個反制措施一定是長期化，而且一定是全面性的。我認為現在只是在黃海實彈軍演，我覺得從此之後，中國在東海，甚至於在日本海都有可能舉行這個大規模的軍演。我覺得在經濟制裁上面，包含日本的農漁產品，然後包含日本的工業產品，尤其日本出口給中國大宗的是工具機還有消費性電子產品，我覺得這些有可能是後續中國政府反制日本、經濟制裁日本的一些項目。』
美日安保有共識 關係料更堅定
日中關係惡化也牽動了東亞局勢的走向。由於美國總統川普可能在明年4月訪問中國，這起事件是否影響美中關係也受到關注。
郭育仁認為，由於新安保法的修法是美日密切磋商後的共識，因此高市早苗的發言不太可能會影響美日關係，甚至可能美國只會更堅定支持日本。
至於美中關係的走向，郭育仁認為，可以觀察的是在川普訪問中國前的這段時間，中國是否會履行11月川習會確立的貿易協議相關承諾。
台日現有框架下續合作 關注安保3文件
至於台日關係是否會在這次事件之後有更進一步的發展。徐浤馨認為，台日關係不太可能因此產生太大變化，還是會在現有框架下發展更積極的合作。
徐浤馨：『(原音)高市早苗說出了那一番話會大大的改變台日之間的這個關係，我覺得不太可能。只是說只能在這個框架底下，然後做出更積極的合作，我想這各個層面應該可以做得到，包含人道主義、產業間合作，或者學術交流等等，這些都可以做得到。」
郭育仁則指出，繼日前台日雙方的海巡聯合演訓，以及日本護衛艦多次通過台灣海峽後，台日雙方可能進一步持續深化安全上的合作。此外，高市早苗內閣也正在推動明年完成「安保3文件」的修訂，也可能創造台日實質軍事合作的可能性。
郭育仁：『(原音)所以我認為這個2026年的日本安保3文件一定會有關，例如說台灣跟日本的海上安全合作、情報交換，態勢感知能力的合作，那這些方面，我認為說台日在從今之後的合作，我覺得會深化。』
