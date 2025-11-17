高市早苗「台灣有事」言論恐爆中日衝突 鄭麗文：「台灣沒事、日本沒事」賴清德勿火上加油

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」涉及日本「存亡危機事態」，可行使集體自衛權言論引發中日關係面臨衝突危機，總統賴清德今(17)日呼籲中國克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。國民黨主席鄭麗文對此強調，「台灣沒事，日本沒事」，賴清德相關回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

（圖／資料照）

鄭麗文說，她就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是：台海要和平，不要戰爭。這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。我理解各國對區域安全的關切，她也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。

鄭麗文說，她一再強調「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文表示，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統今天的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文說，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

鄭麗文再重申：兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。



