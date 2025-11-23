高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
進入本世紀以來，中國和日本的「蜜月期」已經結束，自那時起，形容這對東亞鄰居的關係，最常用的詞是「政（治）冷經（濟）熱」——折射中國和日本波折外交關係，以及急速膨脹的貿易規模。
但本月因日本首相高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密：暫停日本水產進口，停止牛肉進口磋商，發佈旅遊和留學警告。
這些頻繁的報復性反擊背後，對日本會產生多大的影響？如果中日進入「政經俱冷」的新局面，哪些產業最易受到衝擊？更重要的是，中國是否會進一步升級，像2010年釣魚島裝船事件後進行稀土禁運的打擊，甚至更進一步提高關稅和禁運其他上游原材料？這些問號都為中日經貿關係帶來了巨大的不確定性。
借此機會，BBC中文梳理中日經貿關係的細節，以觀察這種經貿動蕩所帶來的影響和代價。
中國：幾乎每天一個反制措施
高市早苗「台灣有事」言論後，中國幾乎以每天一個的頻率發佈反制措施：
11月14日，中國外交部發佈領事提醒，建議中國公民「近期避免前往日本」。
11月15日，中國文化和旅遊部發佈赴日旅遊安全提示，多家國有和民營旅行社隨後下調、暫停赴日旅遊團組，由多家大型航司聯合實施免費退改，實際效果短期顯著。路透社援引航空分析師稱，至少10家中國航空公司提供日本航線退改服務，估計約有50萬張機票已被取消，部分航線退改率超八成，短期赴日遊客人數驟降。
11月16日，教育部發佈「留學預警」，呼籲赴日留學人員謹慎決策，明確指出「在日留學體驗變差風險上升」。一些中國高校臨時調整招生宣傳策略和赴中推廣活動。
11月18日，中國海關總署再次暫停進口全部日本水產品。值得注意的是，禁令以「食品安全和核污水監測」為表面理由，中國外交部同時點名高市言論為觸發節點，強調「當前形勢下即使日本水產品對華出口也無人問津」。
除海產品禁令外，中國外交部同步暫停原擬恢復日本牛肉對華出口的相關磋商。牛肉出口自2001年因瘋牛病就已中斷，日本政府近年持續推動恢復，受此次事件影響，談判進程再次停滯，被視為對高市言論的配套反制。
經貿痛點：旅遊業和農副業
旅遊業是日本經濟的重要組成部分，而中國遊客是其中最大的群體——旅遊業約佔日本GDP的7%。中國遊客在2025年前9個月佔所有訪日遊客的23%，排名第一。
中國遊客的購買力也高，中國遊客人均消費27.7萬日元（約1.25萬元人民幣），是各國訪日遊客平均水平22.7萬日元（1.03萬元人民幣）的122%。
野村綜合研究所的一份報告測算，如果中國遊客抵制持續一年，日本可能損失1.8至2.2萬億日元（約140億美元），相當於日本GDP的0.36%左右。這表明中國的反制經過精心計算，意在精準打擊日本經濟復蘇的痛點旅遊業。
但需要注意的是，中國發佈的旅行警告，而非禁令，中國赴日旅行會受到影響，但不會直接歸零。穆迪分析公司經濟學家安格里克（Stefan Angrick）表示，中國遊客人數的急劇下降對日本經濟將是「刺痛性打擊」，「並非災難性的」，但對於一個已經在努力尋找增長動力的經濟體來說，這是一個「不受歡迎的拖累」。
另外兩條反擊措施則都是關於農副業——水產品和牛肉。
因為福島核污水排海計劃，2023年8月中國全面禁止進口日本水產品，而此前一年（2022 年）日本對華出口海產品為871億日元（39億元人民幣），佔全部出口水產品的22.5%。
此後兩年，都處於冰封期，直到今年才開始解凍；11月7日，日本農林水產大臣鈴木憲和公開表示，因中國禁運而中斷的水產品「已經重新開始出貨」，但就在同一天，高市早苗的發言引發中方反對，僅僅11天後，中國再次事實上禁運日本水產。
另一個更為漫長的談判則是牛肉。2001年日本爆發瘋牛病後，中國暫停進口日本牛肉，其後經歷超過20年的漫長談判。2019年兩國一度簽署動物衛生檢疫協定，但因為新冠疫情等因素未進一步推進，直到今年7月，日方宣佈中方關於日本牛肉的動物衛生檢疫協定「正式生效」，這被視為日本牛肉重啓對華出口的「重大前提」。
結果在11月漫長的談判再經歷波折，磋商再次中斷。而對日本而言，中國作為全球第二大牛肉進口國，日本在20年間未能染指。
值得注意的是， 日本農業協同組合（JA，簡稱「農協」）是自民黨最核心的傳統票倉和政治資金來源，其中日本海產品出口集中在北海道（扇貝）、東北地區（鮭魚、鱈魚）等自民黨傳統農村選區；牛肉生產同樣集中在九州、東北等地方票倉。
因此，這兩項反制措施，類似中美貿易戰中對美大豆禁運——都是利用農產品貿易的政治敏感性，對執政黨的農村選民基礎施加壓力，試圖迫使對方在外交政策上讓步。
信號烈度：遠超2012年釣魚島事件
作為中日關係惡化的連帶損失，日本民間非營利組織「言論NPO」原定於11月22至24日在北京舉行的第21屆東京－北京論壇延期舉行。
自2005年起每年舉辦，匯聚中日兩國政治、經濟和學術界人士。即使在2020年疫情期間，論壇也改為線上舉行，從未完全取消。上一次延期發生在2013年（釣魚島「國有化」事件次年）。
「言論NPO」代表工藤泰志在東京千代田區召開記者會，明確表示：「深切感受到中方態度的嚴厲」，而且「這次傳遞了遠超釣魚島問題的強烈信號」
花旗集團（Citigroup）分析師阪上凌太（Ryota Sakagami）也表達了類似觀點。他向媒體Asia Times表示，如果此次中國遊客減少的程度與2012年相當，但對日本經濟和企業盈利的影響程度要比當年大得多。
在此氛圍之下，在中國也有不少聲音認為，應該使用「稀土」這一有力武器。僅僅一個月前，在與美國進行貿易談判期間，中國威脅對美國進行稀土禁運。
而在更早的 2010 年，發生了釣魚島（日本稱尖閣諸島）撞船事件後，中國對日本實施了事實上的稀土出口限制，實際操作中，通過海關「延遲通關」、加強檢驗檢疫等技術性手段，事實上停止了對日稀土出口約兩個月，當時日本90% 的稀土進口自中國。
那次時間之後，日本政府開啟稀土進口多元化戰略，與澳大利亞、越南、蒙古等國簽署稀土合作協定。目前，日本對中國稀土的依賴度從2010年的90%降至目前的60%。路透社的報道指出，日本已大幅降低對華依賴，再次禁運的效果將遠不如2010年。
