高市早苗「台灣有事」說反讓台日更密切...汪浩喊話「全世界團結揭穿中共紙老虎」：用自由擊敗它、帝國主義一定倒下

近日日本首相高市早苗「台灣有事」說引起中方跳腳，卻也激起台日團結、友好。牛津大學國際關係學博士汪浩今（21）日表示，「全世界人民團結起來！用事實揭穿中共紙老虎，用團結包圍它，用自由擊敗它！中華帝國主義一定會倒下，因為人民已經站起來了！」這不是求戰，而是求自由、打倒壓迫。

「全世界人民團結起來，打倒中華帝國主義！」汪浩今日在臉書發文表示，他讀「毛澤東選集」有感，中華帝國主義今日橫行世界，口口聲聲「和平崛起」，實際卻是軍機壓境、經濟脅迫、假訊息滲透、外交霸凌。它想把亞洲變成後院，把全球變成市場，把人民變成韭菜。它越叫「和平」，世界越不安；它越說「共贏」，鄰國越受傷。

廣告

汪浩再說，但歷史早就說明：帝國主義越兇，心越虛；霸權越大，倒得越快。看上去是鋼鐵長城，碰一下是紙糊老虎，「這就是中華帝國主義——外面紅光滿面，裡面千瘡百孔。」

「它害怕真相，害怕自由，害怕人民覺醒。所以四處制裁、恐嚇、製造敵人。它造飛彈像搭積木，造軍艦像下餃子，卻最怕世界人民不再相信它」，汪浩表示，今天，亞洲人民站起來了；世界自由國家站起來了。大家都在說一句話：中共霸權不退，和平不來。

汪浩說明，大家說「打倒中華帝國主義」，不是求戰，而是求自由；不是挑釁，而是不再沉默。打倒的是壓迫、謊言、滲透、威嚇；站起來的是主權、尊嚴、自由、和平。

「全世界人民團結起來！用事實揭穿中共紙老虎，用團結包圍它，用自由擊敗它！中華帝國主義一定會倒下，因為人民已經站起來了！」汪浩直言，中共紙老虎在台海動武之日，就是它滅亡之時！

（圖片來源：賴清德臉書、三立新聞）

