高市早苗「台灣有事」說發酵、中日持續緊張..國安局評估「日方不願屈從霸權」：強化安保改革

日本首相高市早苗「台灣有事說」輿論發酵，中國趁隙增高緊張情勢，祭出多項施壓作為。國安局書面報告指出，中共採經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，高市內閣則強化安保改革，強化嚇阻能量。國安局評估，日中矛盾短期難調和。日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。

立法院外交及國防委員會明日將邀國安局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢。

國安局書面報告指出，高市主張提前於2026年完成修訂「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」安保三文件，加速防衛體制轉型、強化防衛裝備研產、放寬防衛裝備輸出規範，並達成防衛經費占比GDP 2%目標。

國安局再說，高市的「台灣有事說」後，中共運用「複合式」有限度手段施壓。包括發表恫嚇言論；另透過官媒操作日本間諜竊密、「琉球地位未定論」等敘事；並發布赴日旅遊留學警示、暫緩民間藝文交流，以及中止日本水產品進口；在灰帶及軍事方面，渲染海警船在釣魚台十二浬內例行活動，以及在黃海「岸際小型火砲射擊」，配合爭議訊息操作，企圖施壓。

國安局認為，日本盼緩和局勢但立場堅定，美國亦數度強調美日同盟穩固，續與日方共維臺海及區域和穩。美軍十七日更與自衛隊在東海及沖繩周邊空域舉行聯訓，美、日派遣F-35A戰機、B-1B轟炸機等先進軍機近三十架，規模較以往擴大，展現美日同盟聯合作戰及嚇阻能量。

國安局評估，日中矛盾短期難調和。日本雖不願爭端擴大，然亦不願屈從霸權，可能續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

（圖片來源：三立新聞）

