高市早苗「台灣有事」說過頭？日文老師分析原文揭真相：問題根源是它

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗上任後，針對台海問題發言時，表示若台海發生衝突日本自衛隊可行使「集體自衛權」，發言一出引起中國抗議，挑起中日兩國的緊張情緒。有日媒透露高市早苗身邊的幕僚稱相關言論「說過頭」，日文老師就分析了原文，也透露目前日本民眾的反應。

高市早苗「台灣有事」一說後續震盪仍在持續。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日文老師周若珍在臉書上分享，朝日新聞報導稱「（關於台灣有事）高市坦承自己不小心說過頭了」，被台灣媒體引用報導，她回頭檢視了報導原文，指出報導寫的是「據說首相在答辯後向身邊的人這麼透露」，但是原文報導中並沒有寫明是向誰透露，又是根據誰的說法。

周若珍也分享，就她目前的觀察，日本網友的反應分兩種：一種是原本就討厭高市的人，引用這句話要求她收回先前的發言，甚至要她道歉下台；另一種則是高市的支持者，對這種來源不明的消息始終存有懷疑的心態。

周若珍指出，每個人對報導都有不同的解讀，這也是大家的自由，但她認為，這個問題的根源從頭到尾「都是中國」，只要中國不要亂侵略他人，那台灣跟日本就一輩子不會有事。

關於日本民眾的反應，先前《朝日新聞》曾在日本境內進行的電話民調，結果顯示高市早苗的支持率達69％，比10月內閣剛成立時首次的民調支持率還高；而對於高市早苗針對台海議題引起的後續爭議，日本也針對此事進行民調，《共同社》電話調查顯示，受訪者中贊成與傾向贊成「台灣有事論」的有48.8％、反對的則有44.2％。

