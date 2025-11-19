高市早苗「台灣有事」說 中國反擊延伸至聯合國

（中央社台北19日電）中國針對高市早苗「台灣有事」說連日強烈反擊。中國常駐聯合國代表傅聰18日在聯合國大會表示，高市的言論是對國際正義的挑釁，公然背離日本作出走和平道路的基本承諾，「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

新華社18日報導，中國常駐聯合國代表傅聰18日在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時宣稱，日本首相高市早苗近期在國會發表的涉台言論「極其錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背『一個中國』原則和『中日四個政治文件』精神」。

傅聰又說，高市的言論是「對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏」，公然背離了日本所作的走和平道路的基本承諾。「這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

他聲稱，日本首相高市早苗再提「存亡危機事態」，究竟是何居心，是否要重蹈軍國主義覆轍。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。

目前聯合國安理會常任理事國為美、英、法、俄、中。據聯合國官網，改革安理會的呼聲和動議由來已久，迫切渴望加入常任理事國的「四國集團」包括日本、德國、印度和巴西。

「四國集團」2024年在聯合國大會有關安理會改革的會議中，繼續推動增加常任和非常任理事國，表示這是實現安理會真正改革並使其具有合法性、代表性、響應能力和有效性的唯一途徑。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1141119