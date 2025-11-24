高市早苗「台灣有事」說 外交部：難解讀成將協防台

中華電信淡水沙崙機房站內傳出陣陣槍響，警力荷槍實彈在制高點戒備，更有人配戴疑似迷彩頭盔。

其實他們是接受過軍事訓練後，首度亮相的警政署保二特機動中隊，正在執行淡水海纜站防護操演，因為這裡的光纖海纜電路與全球電信網路相結，被AIT列入「國家基礎設施保護計畫」機密地點。

演習防患未然，而近期中日關係因台海議題陷入緊張，中方再宣布，24日在具有甲午戰爭歷史意涵的山東省劉公島海域上進行實彈射擊。

日本防衛大臣小泉進次郎則在視察距離台灣110公里的與那國島陸上自衛隊時，證實要在當地部署飛彈，並PO出和美國駐日大使共進早餐的照片，重申將進一步強化美日同盟威懾與應對能力，也引發我國朝野立委關切。

民進黨立委陳俊宇質詢時提問，「從與那國島的這個位置來看，他對於美日台之間的這個安保有何重要性？那我們是否應該建立常態的對話，或協調的相關機制？」

外交部次長吳志中回應，「日方軍事設施有幫助於維護台海的安全，我想跟日本各方面的對話一直在進行當中。」

國民黨立委黃仁則問道，「推動台日軍事同盟或是簽訂同盟條約，是不是那對於我們台灣國土多一份保障？」

外交部次長吳志中表示，「尋求簽訂正式軍事同盟，並不一定是保障安全最好的方法。」

外交部次長吳志中指出，高市的說法遵循日本政府既定立場，無法直接解讀為日本將協防台灣，且我方也沒有跟日本建立正式軍事同盟的規劃；強調對台灣而言，當前最重要的是降低衝突、嚇阻戰爭爆發，會持續和友盟國家維護台海和平穩定。