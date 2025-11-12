高市早苗「台灣有事」論後首例！中國3艘軍艦穿越大隅海峽東出

日本防衛省統合幕僚監部公告，中國三艘軍艦11日分兩批次，穿越大隅海峽進入太平洋。 圖：翻攝「X」@ModJapan_j

[Newtalk新聞] 日本海上自衛隊11日確認中國海軍三艘軍艦在鹿兒島縣附近海域東進，穿越大隅海峽進入太平洋，此為首相高市早苗上週宣稱中國武力攻台將構成日本「存立危機事態」後首例中國艦艇通過，引發高度關注。防衛省表示，航行過程未見異常，但中國軍艦「路過」該海域頻率明顯增多，疑與日本加速開發馬毛島基地有關，凸顯中日海域摩擦升溫。

根據防衛省統合幕僚監部公告，事件發生在11日，中國三艘軍艦分兩批次。上午5時許，海自於口永良部島西約120公里海域，發現中國海軍055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦「鞍山號（舷號103）」東進，穿越大隅海峽後朝太平洋方向航行。下午1時，海自又在口永良部島西約60公里海域，確認中國海軍054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦「臨沂號（舷號547）」及903型（Fuchi class）綜合補給艦「東平湖號（舷號902）」等兩艘軍艦，以同樣路徑進入太平洋。報告指中方三艘艦艇全程維持正常航速，無進入日本領海或威脅性行為，日本海上自衛隊出動P-3C巡邏機及護衛艦全程監視。

事件發生在日本新首相高市早苗7日在眾議院答詢，提出「若中國武力攻台伴隨使用武力，可能構成日本安保法規定的『存立危機事態』，允許行使集體自衛權介入」觀點之後。言論引發中國強烈反彈，但高市10日重申不會撤回發言，強調符合政府見解。分析人士指出，此次中國艦艇通過為高市強硬表態後首例，反映北京對日台合作的警示。

另外，根據統計，日本自2024年起加速大隅海峽附近馬毛島基地開發，作為航空自衛隊訓練場及美軍支援據點後，中國軍艦穿越該海域次數明顯增多，今年已逾10次，較去年增3成，疑為監視日本西南諸島防禦強化。

