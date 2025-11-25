高市早苗「台灣有事」論掀波 日政府定調︰未改變歷屆政府見解

日本政府在今（25）日的內閣會議上通過答辯書，重申關於首相高市早苗本月在國會稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的答辯「並未改變歷屆政府的見解」。

高市7日在眾議院預算委員會上就「台灣有事」問題回答質詢。（圖／NNN）

根據《共同社》與《日經新聞》，該答辯書是為回應公明黨黨代表齊藤鐵夫所提出的書面質詢。齊藤詢問，關於可行使集體自衛權的存亡危機事態認定基準，政府見解是否維持不變。

政府在25日公布的答辯書明確表示，「不認為有必要進行檢討或重新審視」。並強調關於存亡危機事態的認定，是「依據個別具體狀況，綜合政府掌握的全部資訊，進行客觀且合理的判斷」，並指出首相的答辯也是基於此一宗旨。

廣告 廣告

此外，答辯書也表明「台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對國際社會整體的穩定也極為重要」的立場。政府並以一貫的立場表示，期待透過對話和平解決相關問題。

齊藤今日在國會受訪時回應，希望政府能「持續向國際社會耐心傳達，政府見解並沒有改變」。針對惡化的日中關係，齊藤又說，「這是基於誤解發生的摩擦」，並向高市喊話稱，請充分運用公明黨的交流管道。

高市7日在眾議院預算委員會上指出，如果「台灣有事」伴隨使用武力情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。但她強調，仍要看實際個別具體情況。北京對此強烈反彈，大陸駐大阪總領事薛劍還發布「斬首」等暴力恐嚇言論，引發日本社會強烈譴責，演變成外交風波。

延伸閱讀

解放軍報再刊文重批高市：冒天下之大不韙、迴旋鏢終會刺向自己

全球大爆卦/中日緊張升溫！實彈射擊有大玄機 栗正傑：「東風」不遠了！

川普先後與中日元首通話 彭博：美對台問題上「走鋼絲」