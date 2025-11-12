高市早苗「台灣有事」論 陸國台辦：決不答應、決不容忍

日本首相高市早苗日前在國會表示，若台灣發生緊急狀況且對方動用武力，日本可能將情勢認定為「存亡危機事態」，不排除行使集體自衛權。對此，大陸國台辦強烈表達不滿，指責日本在「台灣問題」上有歷史罪責，妄想阻撓統一大業，「中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍」。

大陸國台辦發言人陳斌華回應日相「台灣有事」論。（資料照／國台辦官網）

大陸國台辦12日上午舉行例行記者會，有記者提問高市早苗相關相關言論，意味若大陸對台灣採取海上封鎖等行動，日本自衛隊可能採取武力行動干預。對此有何評論？發言人陳斌華回應指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對。外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

陳斌華強調，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裡更是犯下罄竹難書的罪行。「80年前，我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔掠奪。80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍」。

首相高市早苗表態若大陸武力犯台，日本 不排武力行動干預。（資料照／美聯社）

他呼籲日方應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。並正告民進黨當局，「任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都註定失敗」。

據悉，高市早苗於7日在日本眾議院接受質詢時明確表示，若「台灣有事」且對方動用武力，日本可能依據安全保障法制，將情勢認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論被視為日本首相首度明確表態挺台，引發中方強烈不滿。尤其大陸駐大阪總領事薛劍於8日深夜在社群平台X發表「戰狼」言論，稱「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，儘管相關發文已被刪除，但仍被視為恐嚇威脅日本首相，為中日外交關係再掀波瀾。

