高市早苗「台灣有事」遭中國施壓！美學者揭北京真正目的：日本無須退讓

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高。對此，美國智庫哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦（Kenneth Weinstein）指出，中國真正的目的是日本「芬蘭化」，也就是迫使日本採取不違背大國意願的中立政策，因此他強調，高市早苗無需做出任何讓步。

根據《時事通訊社》報導，溫斯坦受訪時表示，高市早苗提及「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，只是陳述事實「若台灣發生任何危機，都可能成為日本國安緊急事態」，儘管歷屆首相在此問題皆採取模糊態度，但她沒有這麼做。

溫斯坦進一步分析，中國之所以強烈反對的原因，是日本長年由自民黨、對中較友好的公明黨聯合執政，如今高市政府改跟維新會合作，讓中國失去了對國家安全和憲法相關決策的影響力，「中國試圖透過對日本施加經濟壓力，來動搖『自民—維新聯合執政體制』，並藉此警告日本支持台灣將付出代價，從而將日本『芬蘭化』，使其無法採取行動。」

對於高市早苗是否該撤回發言，溫斯坦明確地說「做出讓步毫無意義」，因為這攸關涉及日本安保戰略方向的更廣泛議題，「雖然日本處境艱難，但絕不能退縮」，同時他也呼籲美國更積極支持日本，第一步應該是參眾兩院議員發表強硬聲明，隨後是川普政府也該發表支持聲明。

此外，關於高市早苗不排除修改「無核三原則」的可能性，溫斯坦則認為，這是非常有益且必要的討論，「日本應該認真考慮所有選項，在與美國協商後做出適當判斷」。

