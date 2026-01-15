高市早苗「台灣有事」遭中國施壓 薛瑞福：發言合理無須撤回

前美國戰爭部印太安全事務助理部長薛瑞福。（翻攝自美國國防部官網）

日本首相高市早苗日前在國會答辯拋出「台灣有事」言論，將台日關係更緊密結合，也引發中國強烈反彈並要求撤回。前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天（15日）表示，高市的發言合理無須撤回，若在中國施壓下選擇讓步或修正說法，就得面對無止盡的要求，反而向北京釋放錯誤訊號；也認為美國在這件事上挺「盟友」的力道不足。

薛瑞福今天出席在東京舉辦的塞多納論壇（Sedona Forum），談論「中國、台灣與區域穩定的未來」，被問到中國對日本的發言作出極為強烈、甚至是過度的反應，目的為何？他表示中方真正關切的並非高市的單一發言，而是日本近年持續提高防衛預算，以及將「反擊能力」正式納入國家安全戰略等方針，讓中方認為有必要對日本「示警」，高市的言論讓中國抓到了機會。

廣告 廣告

薛瑞福表示，高市在國會的相關發言其實「相當合理、合乎邏輯」，是針對一個非常具體的假設情境所作出的回應，強調高市的發言無須撤回：「如果一旦開始讓步、開始撤回說法，那麼接下來只會迎來中國無止境的要求，要一一回應他們的不滿。」

薛瑞福也提到，美方對此事明顯的「克制」，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）確實有發表聲明，但白宮本身的反應較慢，表態力道也相對有限，他直言美國在這起事件上，「為盟友挺身而出」的力道不足，推測可能是川普政府正處於關稅休戰期，傾向「多做、少說」維持低調，但並不代表實質政策，或是同盟合作出現退縮。





更多《鏡新聞》報導

阿諾穿緊身衣「波濤洶湧」球場應援爆紅 大方認了隆乳升級成D奶

檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審仍獲緩刑

蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍