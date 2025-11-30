高市早苗「台灣有事」遭中蠻橫打壓 過半日人挺政府

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳與猛烈反制，但也造成日益嚴重的反效果；一份最新民調顯示，高達55%日本民眾，力挺首相的台灣事態立場，整體內閣支持率更飆破75%，呈現「你越打壓我越挺」的趨勢。

還不鬆手？針對11月7日高市首相「台灣有事」主張，北京持續加大施壓力道，如今就連濱崎步等知名藝人，都慘遭「封殺」命運；不過中國的行徑，引發日本民眾的反彈情緒。多份民調均呈現，日本人越來越趨向支持首相與台灣。

例如，一份由《日經新聞》與東京電視台合作的最新民調顯示，認為首相「台灣有事」將構成日本「存立危機事態」，可能出動自衛隊干預的言論，高達55%日本民眾認為「合適」，僅30%認為「不恰當」。

其中，70%自民黨支持者認為合適、主要反對派立憲民主黨則有7成支持者認為不恰當；至於沒有特定政黨傾向的中立選民，普遍認為發言「合適」。

此外，高市內閣的整體支持度更飆破75%，已經是連續第二個月支持度突破七成，在日本政治史上相當罕見；支持者普遍認為，高市首相「人品值得信賴」以及「具備領導力」；但反對者主要認為，內閣仍以自民黨為主，因此不表支持。

這份調查的進行時間是在11月28至30日三天，隨機針對1,006名18歲以上成年日本民眾電訪結果彙整。

