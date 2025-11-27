高市早苗「台灣有事」！陸客改韓國旅遊 業者曝「冠軍城市」非首爾

【記者莊偉祺／台北報導】近期日相高市早苗「台灣有事」言論，釀中國旅客轉單，韓國旅遊大爆滿！業者今公布，下半年海外新興旅遊城市由韓國拿下冠軍，但並非首爾，其通行證也是海外熱銷商品第一名！

旅遊電商平台KKday今（27日）表示，統計2025年下半年海外人氣新興旅遊城市由釜山拿下冠軍寶座，且「釜山通行證」更榮登海外熱銷商品第一名。KKday指出，釜山因飛行時間短、旅費便宜等誘因，加上近年觀光亮點增加，受到年輕小資與哈韓族群青睞。

因此，近期也與釜山觀光公社合作，啟動為期半年的「釜山在地旅遊產品」全球推廣計畫，將陸續推出更多KKday釜山亮點體驗，如人氣沙灘海雲台、松亭的瑜伽冥想課程、甘川文化村至白淺灘文化村的藝術導覽體驗，以及機張、松島的海鮮料理課程與市場巡禮等。

另將結合釜山國際電影節、每年10月慶典、北極熊節等大型活動，推出季節限定行銷與旅遊玩法。KKday補充，目前正洽談更多特色體驗，包含一年一度的釜山煙火節、海女文化體驗、釜山出發的近郊一日遊等。

針對近期台灣人旅遊趨勢，樂天旅遊則指出，近5成台灣旅客在規劃日本行程時，會優先安排結合「溫泉」與「文化特色」的體驗，顯示溫泉已從旅程中的附屬選項，重新成為冬季旅遊的主軸。據樂天旅遊數據顯示，2025年10月至2026年2月台灣旅客預定入住山形、青森、石川與長野對比去年同期大幅成長62%。

隨著冬季旅遊熱度升溫，樂天旅遊同步推出黑五優惠「Black Friday Sale」，限時釋出超過1,000張住宿優惠券，最高可折抵日幣5萬元，這次優惠特別網羅多處冬季人氣地點，包含山形、長野、青森與石川等經典溫泉鄉，民眾可依喜好規劃雪見、觀星、燈節或祭典等主題行程。

釜山海港景觀。KKday提供

日本小野川湯杜匠味庵山川溫泉旅館。樂天旅遊提供

日本一直是台灣旅客的熱門旅遊首選，自駕更是最受歡迎的交通方式之一，特別是在沖繩、北海道、京阪周遭、九州等地區最為盛行。為配合民眾在自駕旅程需求，旅遊平台Klook與日本租車公司獨家合作「安心保障」服務，即日起於日本各大主要城市如沖繩、東京、大阪、福岡等城市率先上線。

Klook指出，「安心保障」每天加價270元起，可升級更全面的租車保障，包含CDW租車零自負額補償（賠償金額無需自行負擔），NOC營業損失補償與道路救援費用報銷等。

日本山形銀山溫泉夜晚雪景。樂天旅遊提供

旅遊平台與日本租車公司獨家合作「安心保障」服務，即日起於日本各大主要城市如沖繩、東京、大阪、福岡等城市率先上線。Klook提供

