高市早苗「史詩級大勝」關鍵時刻 台海7解放軍艦巡航、軍機靜默

國防部今（9）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，大陸已連續兩天沒有軍機進入台灣周邊空域，連無人機都沒有出動侵擾，呈現少見的「淨空」狀態，不過仍持續有7艘解放軍艦艇在台灣四周海域徘徊。

解放軍艦艇示意圖。(圖/中國軍網)

根據國防部公布的資料，2月8日6時到9日6時，總共偵獲解放軍艦7艘，持續在台海周邊活動。而根據國防部8日的資料，7日6時到8日6時雖然在台灣北方外海偵獲1顆高空的大陸空飄氣球，但也是沒有偵獲大陸軍機在我國周邊空域活動，只有7艘大陸艦艇停留在台海周邊活動。

國防部依慣例強調，針對大陸軍方艦艇的動態，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

首相高市早苗在日本眾院選舉獲得壓倒性勝利。(圖/美聯社)

而就在農曆春節前，台海周邊的大陸軍事動態轉趨海上徘徊、空中淨空之際，東北亞區域的政局也迎來重大變化。日本眾議院選舉結果8日出爐，首相高市早苗率領的自民黨，取得震撼的歷史性大勝，單獨過半席次更創下日本1955年以來的最高紀錄。

由此次選舉結果顯示，日本選民強力支持高市內閣強化國防與穩定第一島鏈的路線，外界研判未來台、日的軍事與經濟合作可望進入新高峰。

