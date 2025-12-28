高市早苗、大谷翔平與丙午年詛咒：彭博專欄對日本2026的五大看點
日本京都清水寺住持日前揮毫，寫下了「熊」作為年度漢字。這或許是對日本各地熊襲擊事件頻傳的直觀反映，但在彭博新聞的東京分社前副社長瑞迪（Gearoid Reidy）看來，「熊」這個字選得太過保守、甚至有些失焦，不如「高」這個字，才能更為精準地捕捉日本此時此刻的脈動。
這不僅是因為日本迎來了憲政史上第一位女首相高市早苗，更因為「高」字貫穿了2025年的日本：日經指數首度衝破5萬點的歷史新高；日本銀行結束了漫長的負利率時代，利率創下三十年來新高；也包括日本民眾最感同身受的物價高漲，以及川普重返白宮後帶來的「高關稅」威脅。瑞迪在最新一篇《彭博》專欄，也深入剖析了日本在2026年的五大前景。
一、「話題女王」高市早苗可能長期執政
高市早苗上台無疑是日本政壇最大的黑天鵝，這位被《富比世》（Forbes）評為全球最有權勢女性第三名的新任首相，無論是對核武的強勢立場、對移民政策的保守態度，甚至是她使用的手提包款式與睡眠習慣，無一不是媒體追逐的焦點。對於高市而言，2026年的任務只有一個：將媒體的關注轉化為穩固的政治資本。
在石破茂如同走馬燈般匆匆下台後，留下了政治基礎脆弱的自民黨總裁寶座。高市早苗若想打破日本首相「短命」的魔咒，她極有可能在2026年發動一場政治豪賭——解散眾議院、提前改選國會。但瑞迪也分析，即便高市的民調居高不下，但日本選民對於提前選舉卻也意興闌珊。因此高市需要一個足夠強大的理由，或者說能讓飽受通膨之苦的庶民「有感」的政策。
以目前的局面來看，高市政府調降油價的策略奏效了，但發放「米券」這種帶有昭和遺風的補助手段卻慘遭滑鐵盧。如果高市能贏得這場賭局，獲得新的民意授權，她將擁有與黨內派閥、甚至與國際領袖（特別是川普）談判的強大底氣，宣布提前改選國會的時機，也將決定這位「日本鐵娘子」的歷史定位。
二、武士的進擊：從大谷翔平到藍武士
如果說政治是妥協的藝術，那麼運動領域就是絕對實力的展現。2026 年，日本將試圖延續其在體育賽場上的「武士精神」。
回顧2025年，大谷翔平在MLB的國聯冠軍系列賽打出「史上最偉大」的表現，山本由伸則用他的手臂為洛杉磯道奇鎖定了世界大賽冠軍。這兩位日本棒球的超級巨星，現在都把目光鎖定在2026年3月的世界棒球經典賽（WBC）。
對於衛冕軍「侍Japan」（Samurai Japan）而言，這不只是一場國際比賽，更是攸關民族尊嚴的一次試煉。三年前對決美國隊的決賽，被日本球迷譽為史上收視率最高的經典，串流巨頭Netflix 為此搶下了獨家轉播權，準備靠這波「棒球熱」在日本市場攻城掠地。
日本武士的另一個戰場則在足球：日本國家隊「藍武士」（Samurai Blue）已經取得2026北美世界盃的門票，近期更是首度擊敗足球王國巴西。繼四年前擊退西班牙與德國後，藍武士的目標不再只是小組出線，而是打破宿命，至少挺進八強。
三、利率回歸：在世人的驚呼聲中適應「正常」
瑞迪指出，2025年底的日本金融市場，呈現出一種迷人的混亂。日圓匯率似乎已經與基本面徹底脫鉤，即便日本銀行（BOJ）多次升息，試圖透過貨幣政策正常化來挽救日圓，但日圓依然疲軟；與此同時，長期被壓抑的債券殖利率終於回到了可以被稱為「正常」的水準。
雖然網路上依舊充斥著「日本即將爆發債務危機」的末日預言，但瑞迪認為就像過去三十年一樣，這些預言在2026年恐怕仍會落空——日本經濟不會崩潰，但會經歷陣痛。
日本家庭將開始感受到房貸利息上升的壓力（儘管以國際標準來看仍然很低）；為了對抗通膨巨獸，儲蓄將不再是美德，投資才是生存之道。高市早苗政府正計劃為未成年人設立免稅儲蓄帳戶（NISA），試圖將國民存款逼入股市。
至於那些無法轉嫁成本、習慣了廉價資金的殭屍企業，2026年將是它們的清算之年。倒閉潮或許不可避免，但這也是經濟新陳代謝的必經過程。
四、軟實力的反攻：瑪利歐與吉伊卡哇
瑞迪認為，2025年是日本軟實力的分水嶺，《鬼滅之刃》擊敗了漫威（Marvel）與超人（Superman）系列，竄上全球票房前十名，引發大量資金瘋狂湧入內容產業。但在《鬼滅之刃》暫無新作檔期的空窗期，誰能扛起大旗呢？
瑞迪認為包括2026年4月首映的《超級瑪利歐銀河大電影》（Super Mario Galaxy Movie），可能複製2023年橫掃13.6億美元票房的奇蹟，甚至帶動任天堂電玩主機「Switch 2」的熱銷；另一匹黑馬則可能是「吉伊卡哇」（Chiikawa），電影版將於2026年夏季上映，延續2025年的「拉布布」熱潮，成為全球年輕人的精神圖騰。
此外，改編自歌舞伎史詩、創下日本真人電影票房紀錄的《國寶》，也正蓄勢待發，瞄準奧斯卡金像獎的小金人。
五、丙午年的詛咒：迷信與人口懸崖
2026年歲在「丙午」，對於人口學家而言，這絕對是一個令人戰慄的名詞。因為根據江戶時代流傳下來的迷信，這一年出生的女性性格剛烈，會剋死丈夫（甚至有「食夫」之說），上一次「丙午年」是1966年，日本的出生率確實因此暴跌了 25%，留下了一個明顯的人口凹陷。
瑞迪認為現代日本社會或許不再迷信「剋夫」，但面對當前對少子化危機，「丙午年」的歸來更像是一個沈重的隱喻。即便專家不認為2026年的出生率會像1966年那樣劇烈下滑（畢竟現在年輕人連婚都不結了），但日本確實面臨人口結構崩塌的嚴峻挑戰。
