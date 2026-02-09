高市早苗「奇襲解散」大勝 日媒：4大地雷成隱憂

日本自民黨在總裁高市早苗帶領下，在第51屆眾議院大選中寫下新紀錄。（圖／美聯社）





日本第51屆眾議院大選於昨（8）日晚間正式落幕，開票結果顯示，執政黨自民黨在首相高市早苗的率領下獲得壓倒性勝利，單獨拿下316席，不僅大幅突破「絕對安定多數」，更單獨跨越修憲所需的三分之二門檻（310席）。

重現小泉「郵政解散」旋風 奇襲戰術奏效

根據《讀賣新聞》報導分析，此次高市早苗採取的「奇襲式解散」策略取得空前成功。報導指出，高市精準抓準時機，在通常國會開議之初便宣布解散，讓準備不足的在野黨陷入防守苦戰，無法有效整合。

同時，高市早苗在無黨派選民（中間選民）中擁有高度人氣，成功將自民黨原本面臨的逆風轉化為強勁順風。日媒將此手法與2005年小泉純一郎前首相著名的「郵政解散」相提並論，認為這是日本戰後政治史上罕見且成功的奇襲。

雖獲歷史性大勝 4大地雷考驗長期執政

儘管高市政權獲得穩固的民意基礎，但《讀賣新聞》等日媒也示警，選後仍有「4大地雷」正考驗著高市政權的穩定性。

包括對美外交（川普政權）： 面對重返白宮的美國總統川普，如何應對其在關稅與安保費用上的強硬要求；安保與兩岸局勢： 高市著名的鷹派立場，在強化國防與應對「台灣有事」的同時，可能引發與中國的經濟摩擦及外交緊張。

以及經濟轉型： 日本正從長期的負利率轉向「有金利（有利率）的世界」，如何在物價上漲與財政重建之間取得平衡是一大難題。最後是黨內融合與在野重組： 雖然大選獲勝，但黨內非主流派的整合以及在野勢力（如維新會、國民民主黨）的後續動向，仍是政權潛在的不穩定因素。

