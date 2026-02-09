高市早苗「奇襲」成功刷新歷史 專家點名全面執政後4大危機

高市早苗帶領自民黨取得眾議院2/3席次。圖／翻攝自民黨X

日本自由民主黨在首相高市早苗領軍之下，於第51屆眾議院選舉取得史詩級大勝，單獨突破2/3門檻拿下316席，刷新1986年中曾根康弘政權300席的紀錄，高市早苗連任首相勢在必得。不過有日媒分析，高市奇襲雖然成功，但勝選背後仍暗藏4大地雷，未來會如何一一拆解引發關注。

根據日本《讀賣新聞》報導，高市早苗一上任就獲得高人氣與支持度，接著卻果斷採取「奇襲解散」策略，複製小泉戰法，重創準備不足的在野黨，但在風光勝選的背後，未來恐面臨國會信任、黨內分裂、國內經濟等危機，真正的考驗才正要開始。

危機一：國會信任危機

自高市早苗宣布解散國會後，在野黨不斷批評此舉毫無正當理由、自私、掩蓋醜聞，除了舊統一教與政治獻金問題外，高市在選舉期間缺席NHK節目《週日討論》，也被質疑是在逃避責任。

在野黨也批評，高市早苗貿然解散國會，也導致2026年總預算審查「重大延誤」，諸多原因也將成為高市早苗未來政治攻防的重點。

危機二：自民黨內出現裂痕

除了在野黨的不信任，自民黨內也疑似出現嫌隙。日前高市早苗前往福岡為前總務大臣武田亮太助選，透露武田曾致贈年菜、叉燒包等物資，幫助她度過新年假期，展現出兩人的深厚情誼。

然而，眾所皆知武田與前首相麻生太郎為政治宿敵，不過麻生為支持高市政權的重要推手，為政敵站台加上此次奇襲解散並未事先諮詢麻生同意，種種嫌隙恐怕在未來改組內閣，以及安排黨內高層人事中爆發。

危機三：維新會為不定時炸彈

自民黨雖然與日本維新會確定繼續聯合執政，但雙邊關係卻並不協調，報導分析，維新會未來可能會在議員席次、政治資金問題上開出更高的條件，緊張局面隨時都會爆發。

危機四：高市積極財政恐如「特拉斯2.0」

高市主張「積極財政」引發學者擔憂，恐重演英國首相特拉斯（Liz Truss）引發的金融災難。報導指出，若缺乏足夠財政支持下，卻推出一系列減稅政策，可能引發國債暴落、日幣暴跌、股價下跌的「三跌」現象。

專家也警告，特拉斯上任僅49天便辭職，也因此海外投資人對不安定的財政策略，也將保持高度謹慎。



