高市早苗「寒冬奇襲」政治博弈 專家：眾院選舉變「首相選舉」

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。



日本眾議院提前改選今日（2/8）舉行投開票，許多民眾冒雪投票，日本法政大學教授白鳥浩接受媒體訪問時指出，日本一般不會在這種時候解散國會改選，首相高市早苗在「無人預料的時機」出手，在政治博弈占了先手。他也指高市將這場眾院選舉變成「首相選舉」，一旦自民黨大勝可能被解讀為「因為高市才贏」，在野也會徹底邊緣化，此後無論國會或黨內恐難形成制衡高市的力量。

日本選民今天在寒冬大雪中艱難投票，日本法政大學教授白鳥浩接受中國「澎湃新聞」訪問表示，日本一般不會在2月解散眾議院改選，因年度預算通常3月底前要在國會通過，這時改選會令審議時間緊張，恐導致預算案無法順利通過。

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，新潟縣魚沼市民眾冒雪投票。路透社

若預算案無法通過，高市此前強調的「優先應對物價上漲」承諾就淪為空話，因此，外界普遍認為她不可能在這時解散國會。白鳥浩說高市正是利用了這一點，在「無人預料的時機」、對手全無心理準備下突然解散，從而在政治博弈中占據先手，且從解散到投票僅隔16天，創下二戰結束以來最短紀錄，堪稱「奇襲」。

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，新潟縣魚沼市民眾冒雪投票。路透社

除了讓對手措手不及，白鳥浩指出高市在社群媒體的高人氣，讓她在這場大冷天的選舉中獲得更多優勢。他說天氣寒冷、部分地區降雪嚴重，許多民眾不願上街頭聽候選人演講，更多是通過手機和社交媒體獲取政治信息。

他說目前日本社交媒體幾不受法律監管，內容傳播極自由，大量關於高市的影片被重複剪輯、轉發，這些內容並非透過自民黨官方帳號，而是看來像娛樂內容的影片。短影片被不斷拆解、轉發，觀看量越高，發布者能獲得的廣告收益越多。白鳥浩說：「這種『注意力經濟』機制在本次選舉中將產生極大的影響。」

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，新潟縣魚沼市民眾冒雪投票。路透社

白鳥浩解釋，高市的影片成為最容易被消費和傳播的對象，很多人會在潛移默化中產生一種「她說得似乎很有道理」印象，而日本約40%選民屬於無固定支持政黨的無黨派群體，這是規模最大的一個選民群體，「高市正是通過社交媒體，向這一群體不斷滲透影響。」

白鳥浩說選前高市被問及為什麽要舉行這次選舉時，她曾明確表示是要讓國民選擇「是否繼續由高市早苗擔任首相」，種情形下「眾議院選舉變成了『首相選舉』，完全不是以政策為中心，而是『選我（高市）或不選我』的選舉」。

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。路透社

他說這是非常明顯的一人領導風格，在日本長期政黨碎片化、少數派執政的背景下，高市這種作風會被部分民眾解讀為果斷、強勢、具領導力。

白鳥浩指出，如果自民黨在這次眾院改選中大勝，可能被解讀為「因為高市在，所以自民黨贏了」，那麽無論是黨內還是國會，都將幾乎無人能夠制衡她，在野黨可能被徹底邊緣化，而自民黨內部對她也難以形成有效牽制。

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。路透社

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。路透社

2026年2月8日，日本眾議院提前改選投開票，東京民眾冒雪投票。路透社

