高市早苗「尊重中國」背後意涵？他23字白話翻譯了

日本首相高市早苗在備詢時拋出「台灣有事」言論，意外引發中國當局不滿，隨後中國更對日本祭出多項經濟制裁，使中日關係陷入緊張。高市早苗後續針對中國的主張表示，日本「理解並尊重」，且沒有任何改變。對此，資深媒體人矢板明夫在臉書撰文，除了用23字白話文解釋外，更直言對方回應中國只是「基於禮貌」。

針對中國對台主張，高市早苗於國會再度被問到對台態度，她表示日本「理解並尊重」這一立場，且「沒有任何改變」。矢板明夫指出，高市早苗使用了日本外交界最常用的魔法咒語：「理解並尊重」。意思很簡單，就是「我聽到了，但我沒答應」。他續指，若要翻成更白話的版本，大概是：「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

高市早苗拋出「台灣有事」言論後引發北京不滿，後續則稱尊重中國立場。（圖／翻攝高市早苗X）

矢板明夫舉例，日本有不少太太迷戀木村拓哉，看他的劇、聽他的歌、珍藏海報，整個人沉浸在「木村宇宙」裡。對此，太太的先生通常會說：「嗯，我理解並尊重。」因為他心裡很清楚：「木村拓哉根本不會出現在他家玄關。」矢板明夫稱，這就是日本對中國的「理解與尊重」，不會造成真正後果的那種。所以，高市早苗今天說的話不是退讓，只是禮貌。

矢板明夫認為高市早苗「尊重」一說，是日本常見的外交手段，可避免衝突又不犧牲立場。（圖／翻攝高市早苗X）

他認為，高市早苗僅是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞。北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾都沒變。最後矢板明夫總結：「高市早苗沒有變，日本的外交語言也沒有變。這種話術，日本老早就練到爐火純青了。」





