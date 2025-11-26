高市早苗：日本沒立場認定台灣法律地位

日本首相兼自民黨總裁高市早苗廿六日與在野四黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時表示，日本對台灣的態度不變，日本沒有立場認定台灣法律地位。至於「台灣有事」是否構成日本「存亡危機事態」，她表示將根據實際情況「綜合所有資訊來判斷」，回到過去日本政府的說法。

在黨魁討論會上，高市就台灣議題表示，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「已在『舊金山和約』放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」。

共同社與富士電視報導，立憲民主黨代表野田佳彥針對台灣有事的「存亡危機事態」判斷，再次詢問高市的看法。高市表示，關於存亡危機事態的認定，以及何種事態屬於存亡危機事態，「將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有資訊來判斷」。她強調，「日本政府的統一見解，正如我剛才所答覆的那樣，既不多也不少」。

高市七日在眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安保法中日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她七日也被問及若台海遭封鎖，哪些情形會被視為「存亡危機事態」，高市當天說，「如果對台灣進行武力攻擊，以戰艦進行海上封鎖，伴隨其他手段，就可能構成武力行使」。這番話被中國政府認為是暗示可能武力介入台海，引發北京強烈反彈，要求高市撤回發言。

高市廿六日被問及上述答辯真意時，她回答：「因為是舉具體事例來問，所以我認為自己在那個範圍內誠實作答。」

野田佳彥批評，身為自衛隊最高指揮官，貿然說出自己主張是輕率行為。野田在黨魁討論結束後受訪時說，高市這次「已不再提及具體例子，我認為這可視為事實上的撤回」。

野田也追問高市日中關係緊張一事，高市表示，「透過建設性、開放的對話來建立良好關係，是我的責任」，並表明將致力於修復關係。

日中關係惡化之際，美國總統川普近日先後與習近平、高市通話。川普廿五日表示，和高市聊得非常好，也和習近平有很好的對話。

川普和高市通話後，未發文談及兩人通話內容。他廿五日搭乘總統專機「空軍一號」飛往佛州途中表示，「聊得非常好，我和她關係很好」。川普還說，他和習近平有非常好的對話，「那個區域目前情勢良好」。

