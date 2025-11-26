高市早苗：有關台灣有事的說法完全符合日本政府統一見解

高市早苗與日本各政黨黨魁舉行黨首討論 圖：翻攝自參政黨黨魁神谷宗幣的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗今（26）日與各政黨黨魁討論時，指出她之所以在國會預算委員會答詢時談到「台灣有事」，完全是為了讓會議可以順利進行，而其說明完全符合日本政府的統一見解，「無所增添，無所刪減」（それ以上でも以下でもない）。

富士新聞網（FNN）稍早報導，立憲民主黨總裁野田佳彥在今天的各黨黨魁會議再次針對「台灣有事」是否構成對日本生存的威脅質詢高市首相。

對此，高市早苗回應道：「關於判斷某種情況是否構成對日本生存的威脅，以及何為對日本生存的威脅，政府將根據所有信息和事件的具體情況進行綜合判斷。我在之前的回答中已經多次闡述過這一點。」他強調：「日本政府的統一見解正如我之前的回答中所述，無所增添，無所刪減。」

野田佳彥對高市早苗在預算委員會的回答引發中國方面的強烈反彈不以為然。對此，高市指出，「提問者將問題限定在『台灣有事』的緊急事態下，並提到了海上航道封鎖」，她解釋說，「我也不想提及任何具體細節，但因為這是預算委員會，簡單地重複政府之前的答覆可能會導致會議中斷。」

當高市說「預算委員會有可能中斷」時，在場的反對派議員低聲提出了質疑。

野田也詢問了高市首相的回應是否會導致日中關係惡化。對此，高市回答說：「在峰會上，我們確認將基於共同戰略利益，全面構建互利共贏的關係，並建立穩定​​、建設性的關係。我們也確認，如果雙方有任何關切或問題，都將透過領導人之間的溝通解決方案。」

