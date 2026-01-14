高市早苗、李在明同台打鼓！合奏Kpop熱門曲

▲韓國總統李在明13日訪問日本，日本首相高市早苗特別準備打鼓交流，氣氛熱絡。（圖／翻攝自Ｘ／Jaemyung_Lee）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統李在明昨、今（14日）訪問日本，13日與日本首相高市早苗舉行會晤，而在記者會結束後，高市特別安排一場「擊鼓交流」，與李在明一起打鼓演奏K-pop歌曲，現場氣氛相當活躍。

據日本富士新聞網（FNN）報導，日本政府消息人士透露，高市早苗去年10月訪韓時，曾向李在明透露自己的興趣是打鼓，當時李在明就說「我也很想嘗試一下」。而此次李在明訪問奈良，日本政府並未與韓方提前討論，祕密準備了這場驚喜的「打鼓交流」。

活動過程由高市早苗主導，親自示範教李在明打鼓，兩人合奏的曲目是韓團BTS的＜Dynamite＞，以及動畫電影《Kpop獵魔女團》的主題曲＜Golden＞。在合奏時，高市早苗展現技巧、掌握節拍，李在明則是盡情發揮還加入即興演奏，兩人在鼓棒上簽名、交換留念。

李在明對這次安排感到非常開心，日本也認為這場「驚喜演出」十分成功。李在明也透過發言人轉述，「完成了人生的願望，我從小就希望能打鼓。」巧合的是，李在明此行訪日，準備了一套韓國製造的鼓，作為伴手禮送給高市早苗；高市則依李在明的興趣，回贈他適合在戶外活動時配戴的日本製造手錶。

