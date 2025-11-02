高市早苗「滑椅子」搭話印尼總統 網：社交能力太強

（中央社記者戴雅真東京2日專電）日本首相高市早苗就任首相以來，連續參加國際會議與雙邊會談，上週更是進行了完全以外交為中心的高強度行程。對於她的「外交首秀」，專家認為相比於過去拘謹的領導人，高市的肢體動作與表情更加自然開朗，給予高度評價。

產經新聞報導，在昨天落幕的韓國慶州亞太經濟合作會議（APEC）上，高市早苗以開朗親切的風格展開「開朗外交」，也被韓國媒體捕捉到有趣的「滑椅子」鏡頭。

峰會正式開始前，高市早苗已經就座，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）準備坐到距離高市有一點距離的隔壁位置。

高市先向普拉伯沃致意，普拉伯沃也雙手合十回禮。普拉伯沃坐下後，開始看資料，高市似乎發現距離會議開始還有一點時間，於是扶著桌子，把椅子朝對方身邊滑動，以友善的表情靠近。普拉伯沃再次雙手合十回應，兩人開始聊天，似乎在討論資料內容，氣氛十分融洽。

這段畫面被韓國媒體拍下並上傳至網路，X出現許多留言。有網友稱讚「社交能力實在太強了」、「她的MBTI絕對是E（外向型）」。

日本東京放送電視台（TBS）報導，從東南亞國家協會（ASEAN）到APEC會議，高市早苗接連參加多場國際會議，與多國領袖不斷會談。在與各國領導人接觸的場合，她面露微笑與對方握手；一邊走路一邊交談時，也表現得自然開朗，不時伸手比劃動作，甚至在某些場合，還會給予對方擁抱。

曾任外交官，在美國總統川普（Donald Trump）第一任期擔任駐美大使的杉山晉輔表示，「（日本人）尤其在成為領導人之後，普遍會變得更加拘謹，不太會有大幅度動作，表情也偏僵硬。不過，如果要在國際場合展現出日本的存在感，我認為（高市這樣的肢體語言與表情）是非常好的」。

杉山表示，更令他印象深刻的是高市與川普一起登上橫須賀的美國核動力潛艦喬治華盛頓號，兩人在演說時都提到關鍵的「美日同盟」。川普說，「美日同盟是世界上最偉大的關係之一」；高市則說，「要把世界上最偉大的同盟『日美同盟』提升到更高境界」。

杉山分析，兩人同框並明確說出「穩固的日美同盟」，充分展現出「美國對亞太地區的承諾沒有減弱」，傳達了非常明確的訊號。

他表示，高市展現出自己的外交風格，整體表現相當出色，但也強調，真正的考驗才剛開始。

杉山表示，「不只是要笑臉迎人，更重要的是讓世界認為這個人值得信賴、能做正確的決定。接下來要看她如何在這基礎上推動實際內容，這將是關注焦點」。（編輯：田瑞華）1141102