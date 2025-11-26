高市早苗：無立場認定台灣法律地位

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗26日下午在國會進行上任後首次與在野四黨的黨魁辯論，由於月初的「台灣有事」將引發日本存亡危機事態的發言，觸動中國敏感神經，今日的黨魁辯論上也圍繞這一議題，關於台灣的法律地位，高市早苗強調，日本沒有立場作出認定。

根據日經新聞與共同社等日本媒體報導，對於7日預算委員會上的答辯，高市早苗表示，因為是用具體事例被詢問，所以自己是在這個範圍內如實作答。關於存亡危機事態的認定，高市早苗表示「將依據個別具體狀況，綜合全部資訊作出判斷」。

廣告 廣告

對於近期惡化的日中關係，高市早苗則強調，「通過對話建立全面的良好關係、追求國家利益最大化是我的責任」。

立憲民主黨黨首野田佳彥針對高市早苗在台灣問題的表態發表回應，稱美國採取的是模糊戰略，並表示如果只有日本明確表態，將會損害日本的國家利益，他認為這是武斷的決定。批評高市早苗「作為自衛隊的最高統帥，也有不能説的話。隨口發表個人主張是輕率的」。

關於台灣的法律地位，高市早苗表示「沒有立場作出認定」。她明確提到，「與台灣的關係是作為非政府間的務實關係來維持的。根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國禁日本歌手反害中粉虧錢！毛寧怪高市早苗：傷害中國人民感情

北海道捕獲380公斤巨型棕熊！疑曾推倒陷阱 大到獵人喊罕見

國台辦四個「嚴重」轟高市早苗「台灣有事」 再嗆賴清德：做嘔