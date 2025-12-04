高市早苗「理解並尊重」中國一中原則！專家曝背後涵意：親中派根本自嗨

政治中心／綜合報導

日本首相高市早苗12月3日在參議院重申，對中國一中原則、台灣主權、以及日本對台立場的態度是「理解並尊重」，並強調這是自1972年《日中聯合聲明》以來的基本立場，「絕對沒有任何改變」。此言一出，立即引爆中國官媒與台灣親中派的集體亢奮，登上微博熱搜宣稱「高市早苗終於不嘴硬了」。然而，熟悉外交的專家齊聲打臉：這只是日本50年來一貫的「標準答案」，根本沒有轉彎！

高市早苗「理解並尊重一中」？外交學者揭：從來沒說「同意」

外交辭令裡的「理解並尊重」（充分理解し、尊重する），在外交術語中其實等同於「我聽到了，但我沒說我同意」。這是一種外交上的高度模糊策略，刻意避開「承認」（recognize）或「接受」（accept）等用詞。

美國使用：acknowledge（認知，我知道你這樣主張）

加拿大使用：take note of（注意到）

日本使用：理解並尊重

政大外交系教授盧業中指出：「高市根本沒有態度轉彎，她只是重申日本立場不變，目的是讓中日緊張關係先止跌。」國策院執行長王宏仁也強調：「『理解並尊重』跟『同意』有十萬八千里距離，日本與美國對台議題本來就維持戰略模糊。」

為何親中派「剪接」發言？麻生太郎霸氣力挺高市立場

親中派試圖將高市的兩段發言：「理解並尊重一中」與「台灣有事就是日本有事」，剪接成前後矛盾。事實上，這兩件事的層級與意涵完全不同：

「台灣有事就是日本有事」：說的是日本國安與台海穩定的實際連結。

「理解並尊重一中」：指1972年建交時的外交客套話。

印太戰略智庫執行長矢板明夫白話翻譯高市表態：「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」這句「魔法咒語」用了50年，親中派卻硬說她投降，邏輯可笑。

自民黨副總裁麻生太郎更直接霸氣力挺高市，表示：「高市只是把一貫立場具體說明，有什麼不好？」他更嘲諷中國抗議，認為「讓中國說幾句，反而正好」，並稱讚高市是「自民黨變革象徵」，內閣支持率仍高達75%，完全沒有收回發言的必要。

高市早苗投降了？統媒「自嗨式幻想」被打臉

事實是，中國近來封殺日本藝人、抵制水產、呼籲民眾別去日本旅遊，但換來的只是高市一句50年前就講過的標準「客套話」。

然而，親中派卻像中了樂透一般，瘋狂轉發「高市軟化」假新聞。專家痛批：他們並非不懂外交ABC，而是故意裝傻。因為承認現實對他們太過痛苦：台灣從來不是中國的一部分，日本也從未承認。

高市早苗這次只是重念了50年的外交經文，親中派卻嗨到以為日本投降。這不是外交勝利，而是又一次「自嗨式幻想」。日本對台海的重視只增不減，對「一中原則」從來只有「理解並尊重」，不等於「承認」，親中派的集體亢奮，純屬一廂情願。

