高市早苗：理解並尊重《日中聯合聲明》 對台立場不變

台灣議題引起日中關係緊張，日本首相高市早苗今（3）天在參議院本會議上表示，1972年的「日中聯合聲明」中，中國稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府保持理解與尊重立場，「完全沒有任何改變」。

據《每日新聞》報導，公明黨議員竹內真二指出，首相日前提及「台灣有事」時可能構成「存亡危機事態」一事，日本應以冷靜且一貫立場應對，防止局勢進一步升級。

議員詢問，政府在台灣問題上的立場，是否會與「日中聯合聲明」一致。對此，高市早苗回覆，「日本對台灣基本立場與『日中聯合聲明』一致，不會有任何改變。」

廣告 廣告

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

中日緊張恐持續1年！林佳龍鼓勵台人「柔性」挺日：多去旅遊

日韓流感疫情上升！年末增傳播風險 疾管署籲提前接種疫苗

北海道函館市中心陷火海 濃煙沖天延燒逾2小時