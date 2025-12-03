高市早苗「理解尊重中國立場」！矢板明夫白話翻譯酸爆中：外交魔法咒語

國際中心／施郁韻報導

日本首相高市早苗表示，日本政府立場是理解與尊重「不會有任何改變」。（圖／翻攝自高市早苗IG）

日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上表示，1972年的《日中聯合聲明》中，記載到中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府立場是理解與尊重「不會有任何改變」。對此，資深媒體人矢板明夫一句話總結：「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變」，直言這種話術，日本老早就練到爐火純青。

矢板明夫在臉書發文指出，高市早苗日前才因在國會關於「台灣有事」的答詢引爆北京不滿，如今在國會又被追問：「日本對台灣的立場是不是還跟1972年的《日中聯合聲明》一樣？」高市表示，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場，「沒有任何改變。」

矢板明夫表示，高市早苗此話一出，親中陣營立刻歡聲雷動，彷彿高市突然「清醒」，好像昨天還在支持台灣，今天就往中國那邊靠過去了。其實這完全是誤會，高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語：「理解並尊重」，「意思很簡單，那就是『我聽到了，但我沒答應』。」

矢板明夫直言，如果要翻譯成更白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

他說，要理解這句話到底有多「假性柔軟」，想像一個學校場景，班上有個男生堅稱班花是他女朋友，人人都知道他在作夢，但為了避免麻煩，你大概會回：「喔，好喔，我理解、我尊重。」但要是他開始騷擾班花，一定會有人跳出來制止，不會因為之前說了「尊重」就真的看著他變成恐怖情人。「高市今天說的，就是這種『禮貌性的理解』，根本不包含任何實質承諾。」

矢板明夫舉例，日本有不少太太迷戀木村拓哉，看他的劇、聽他的歌、珍藏他的海報，整個人沉浸在木村宇宙裡。她的先生通常會說：「嗯，我理解並尊重。」因為他心裡知道一件事：木村拓哉根本不會出現在他家玄關。這就是日本對中國的「理解與尊重」，不會造成真正後果。

矢板明夫分析，所以高市說的話，不是退讓，只是禮貌。她沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」。她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞。北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變。

最後他一句話總結「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變」，直言這種話術，日本老早就練到爐火純青了。

