高市早苗「理解尊重中國」沒用？中國3大航空：免費退日本機票延長4個月

國際中心／黃韻璇報導

中國3大航空公司「中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空」開放免費退日本機票。（圖／資料照）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。早在11月中，中國3大航空公司就宣布，開放免費退日本機票，昨（5）日中國3大航空公司再次發布通知，宣布「日本航線免費退改簽政策，延長至2026年3月28日」。

日前中國3大航空公司「中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空」都在11月15日陸續發出公告，表示根據中國外交部發出的「近期避免前往日本」出行提醒，於2025年11月15日12：00（含）前購買、涉及日本航線的機票，開放免費退票、改期。

據中國官媒《央視新聞》報導，中國3大航空公司12月5日再度發布公告，表示針對2025年12月5日12：00（含）前購買或換開的相關客票，且客票未使用行程涉及「旅行日期在2025年11月15日（含）至2026年3月28日（含）之間」的，日本進、出港（含經停）航班或代碼共享航班，可免費退改簽，等於日期延長整整4個月，也引發外界熱議，中國是否持續抵制日本。

日本首相高市早苗（左）台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

此前，高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事」引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，兩國關係持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消；此外，在民生方面，中方也擋下日本水產進口、呼籲中國人別去日本旅遊、謹慎赴日留學等。

3日參議院會議上，公明黨議員竹內真二直言「日本必須保持冷靜和一致的立場，防止局勢進一步升級」，並追問高市早苗，政府對台灣的立場是否仍與《日中聯合聲明》一致？對此，高市早苗回應，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場「沒有任何改變」。

然而中國外交部對於高市早苗的最新說法仍不滿意，12月4日中國外交部例行記者會，中國外交部發言人林劍被媒體問「對高市早苗最新說法有何評論？」他表示，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。林劍指出，「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受搪塞，中方對此絕不接受。

