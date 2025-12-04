高市早苗「理解、尊重」《日中共同聲明》 中國外交部批「敷衍」：不能接受

/ 林彥廷 綜合報導

日本首相高市早苗於11月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力情況，可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這段話引發中國強烈反彈，高市早苗昨（3）日表示，對於 1972 年《日中共同聲明》中，中方所表明「台灣是中國領土不可分割的一部分」一事，日本「理解並尊重」的立場「沒有任何改變」。中國外交部發言人林劍今（4）日表示，高市早苗仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍、搪塞，中方對此不能接受。

根據《央視》報導，12月4日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者問，「有媒體報道稱，12月3日，日本首相高市早苗在參議院全體會議上援引《中日聯合聲明》，表示『理解和尊重』中國政府關於『台灣是中國領土不可分割的一部分』的立場。請問中方對此有何評論？」

林劍表示，有關報道不準確。高市早苗只提及日方在台灣問題上的基本立場與1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

林劍指出，中方的態度是明確的，敦促日方切實反思糾錯，撤回高市早苗錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市早苗仍然只是用「立場沒有變化」來敷衍、搪塞，中方對此不能接受。

林劍說，既然高市早苗稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麽她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎，為什麽日方就是刻意不肯講清楚既有承諾和法律義務，這背後到底是什麽邏輯？日方也需要給中方和國際社會一個交代。

