高市早苗「自衛隊介入」言論 中日今溝通! 中批 : 日本「3個沒想到」…..

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自牛彈琴

[Newtalk新聞] 據《日本廣播協會》（NHK）報導，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰將於今（ 17 ）日起訪問中國，預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行會談。報導稱，在會談中，金井正彰將說明日本首相高市早苗近日的涉台發言並未改變日方一貫立場，同時傳達「即便雙方存在立場分歧，也應避免影響人員交流」的立場。

高市早苗上台，讓中日關係出現了天崩開局。對此，中媒《牛彈琴》表示，這次事件，日本至少有 3 個沒想到。

廣告 廣告

首先，日本首相換得比較勤，但中日建交以來，不管是哪個首相，一開始都還比較注意謹言慎行，沒有一個像高市早苗這樣的直接表態，讓中國這樣憤怒，中日開局這樣糟糕。即便是高市的導師安倍晉三，也只是在下台後，才宣揚「台灣有事即日本有事」；但高市毫無疑問更進了一步，直接暗示武力介入台海。

日本前首相石破茂(右)與現任首相高市早苗。 圖 : 翻攝自牛彈琴

其次，日本國內對高市早苗的新言論，也有了不同的反應。日本的野田佳彥、鳩山由紀夫兩位前首相，都對高市提出嚴厲批評。同樣來自自民黨、剛離職的日本首相石破茂，也打破沉默指出：「歷屆政府在設想各種情形時，從未作過如此限定」；並且，這種說法也「無助於提升威懾力」。

就中日這個問題，美國《福斯新聞》主播日前詢問川普的意見，並提到中國外交官的批評貼文說：「這樣的（中國）人不能算是我們的朋友，對吧？」

川普回說：「很多盟國也稱不上是朋友。在貿易上，他們從我們這裡獲利比中國更多。」川普還強調說，「我與中國的關係很好。」

川普此言，顯然沒有大力為高市早苗背書。

美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

最後，日本沒想到中國的反應會如此強烈。中國外交部兩次前所未有的「奉示」抗議，深夜提醒中國民眾避免赴日本旅遊。此外，中國駐大阪總領事薛劍竟然還破天荒地揚言要搞「斬首」，無禮的言論明顯地違背了外交官的守則。

中國軍方也明確警告，如果日本介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險。剛過去的這個週末，中國教育部又提醒中國公民謹慎規劃赴日留學……

日本《共同社》對此報導，中國呼籲公民暫緩赴日等措施，對日本而言「超出預期」。每年有 600 多萬中國人赴日旅遊，如果中國人因此拒絕前往，對日本旅遊業也是重大打擊。

中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論發布死亡威脅，宣稱將「毫不猶豫」的砍下高市的腦袋，引發日本網友不滿。 圖：取自@xuejianosaka X帳號

不過，中國遊客在日本的種種脫序行徑，也的確引起大多數日本人的反感，種種反中言論，不時出現在日本的網路上。

而台灣方面則相對歡迎日本對台灣的支持，畢竟，台灣在國際上處處受到中國的打壓，有高市早苗這樣的力挺表態，讓台灣又多了堅強的盟友。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》粉碎俄將軍令狀! 烏最高將領都上前線反攻 普丁「見笑轉生氣」

謝步智觀點》用「戰斧」把澤連斯基騙進白宮修理 川普只要假和平 不要國際正義