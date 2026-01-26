高市早苗：若眾院選舉執政聯盟席次未過半 將立刻請辭

日本眾議院即將改選，26日，由日本記者俱樂部舉辦「黨魁討論會」。據日本朝日新聞報導，高市早苗會中語出驚人表示，若在眾議院選舉中執政聯盟未能達到過半數席位的目標，她將「立即辭職」。

高市早苗。（圖／路透）

26日舉行的黨魁討論會在東京千代田區登場，執政黨和在野黨的7位領導人全數出席，包括自民黨總裁高市早苗、中道改革聯合代表野田佳彥、日本維新會共同代表藤田文武、國民民主黨代表玉木雄一郎、參政黨代表神谷宗幣、日本共產黨委員長田村智子、令和新選組共同代表大石晃子。

針對內閣支持率呈現下降趨勢的問題，記者詢問高市早苗是否感到不安，她斬釘截鐵地回答：「不會」。高市早苗進一步解釋自己的信心來源，表示：「一般來說，解散國會後內閣支持率會降至兩位數，相較之下，目前的下降幅度還算小」。儘管面臨支持率下滑的壓力，高市早苗仍表現出相當程度的自信，認為目前的情況仍在可控範圍內。

自民黨於去年10月與日本維新會組成聯合政府時，在眾議院的席次兩黨合計未達過半的233席。直到11月，自民黨將3名無黨籍議員納入後，才勉強達到過半。不過此次的選舉，專家預測自民黨的席次有望大增。

日本眾院選舉將於1月27日發布選舉公告、2月8日投開票。

