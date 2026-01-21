高市早苗「賭上首相寶座」解散眾院：只防守的政治產生不了希望！激勵金句連環發…對台日關係有何影響

日本首相高市早苗周一(1/19)召開記者會，正式宣布將於周五(1/23)解散眾議院，1月27日發布選舉公告、2月8日進行投開票。 高市早苗表示，解散國會是沉痛的決定，但她認為應該交由國民來決定高市早苗擔任總理大臣是否合適。強調她將以「首相職位」作為賭注，全力以赴。

在宣布解散眾議院的記者會上，高市早苗在談及決心結束舊有政治邏輯、開創新國家時，引用了 10 年前安倍晉三前首相的談話，並將此次選舉定位為「自己創造未來的選舉」。

高市演說重點：

困難本就在覺悟之中，未來並不是由他人給予的

我們要邁向新的國家建設，這讓我想起10年前安倍晉三前首相的話：「困難本就在覺悟之中。但是，未來並不是由他人給予的，而是我們要用自己的手去開拓的。」這正是現在的日本所需要的語言。

不挑戰的國家沒有未來，只防守的政治產生不了希望

不挑戰的國家沒有未來。只防守的政治產生不了希望。充滿希望的未來並不是等待就會到來的，也不是誰會為我們創造的。是我們自己決斷、行動並創造出來的。

因此，我將這次的選舉命名為『自己創造未來的選舉』。

日本的未來是光明的，日本擁有機會

日本的未來是光明的，日本擁有機會。我想創造一個讓大家都能充滿自信地這樣說、也能實際感受到的社會。

建立一個讓挑戰者受到評價、努力者獲得回報、困難時互相幫助、能安心擁有家庭、懷抱夢想工作的國家。我想站在這個行列的最前線。

所以我不會逃避、不會動搖，我會做出決斷，貫徹對未來負責任的政治。

今天出生的嬰兒，以及今年首次投票的 18 歲年輕人，他們許多人都能看到 22 世紀的日本吧。

我會不斷按下日本成長的開關，釋放其潛力

為了在那時讓日本這個國家依然安全且富裕，成為印度太平洋上閃耀的燈塔，成為受人仰望的自由與民主主義之國，我對日本與日本人的底力深信不疑。

我會不斷按下日本成長的開關，釋放其潛力，實現讓日本在世界中心綻放的外交。

我，高市，作為內閣總理大臣，將致力於各種改革，推進重大的政策轉變。是要與我一同在這條路上前進？還是在不穩定的政治下停滯不前？

我想將這個選擇，交給身為主權者的各位國民。

而針對高市早苗解散國會，資深媒體人矢板明夫在臉書發文分析，此次選戰對於高市早苗來說，幾乎等同於是把政治生命押上去豪賭，只能成功，不能失敗。但他也判斷，高市所領導的自民黨勝算比較大，「台日關係，也有機會在這樣的政治基礎上持續深化」。

矢板明夫臉書全文

日本首相高市早苗召開記者會，宣布將於 1 月 23 日解散國會、2 月 8 日舉行投票。對僅僅就任首相三個月的高市來說，這一場把政治生命押上去的豪賭，不能夠失敗。

為了迎接這場選舉，在野陣營也出現重大變化。日本兩大在野黨，立憲民主黨與公明黨，突然宣布合併，成立名為「中道改革連合」的新政黨，試圖在短時間內整合力量，正面迎戰高市首相所率領的自民黨。

不過，我並不看好這個新政黨的選情。首先，政黨的結合，最重要的是理念一致。這兩個黨直到昨天為止仍在多個議題上彼此對立，如今突然整合，在安全保障、環境政策、財政方針與外交路線上都還沒有形成共識。這種結合，就好像用黏性很低的膠水暫時沾黏在一起，恐怕經不起考驗，一遇到事情意見不容易整合，向心力低。

其次，社會觀感不佳。公明黨與自民黨維持了 26 年的聯合執政，三個月前才分道揚鑣，如今卻立刻轉身，與長期對立的立憲民主黨合併。

高市早苗選擇正面對決，企圖透過這次選舉鞏固黨內外地位

這種操作，給人的感覺就好像剛離婚就立刻再婚，難免給人留下「為了選舉不擇手段」的印象。對雙方支持者來說，也是很大的挑戰。多年來立場對立，現在不只是停戰，還合併，心理上很難消化。

第三，理念過於模糊。新政黨強調「中道」，不論是積極或保守財政、偏左或偏右路線、親美或親中立場，都刻意「不選邊站」。結果反而讓選民摸不著頭緒，要問「你到底想把日本帶往哪個方向？」一個說不清楚自己要做什麼的政黨，很難激發真正有熱情的支持者。

自民黨勝算比較大，台日關係有機會持續深化

綜合來看，這場選舉的主軸很清楚。高市早苗選擇正面對決，企圖透過這次選舉鞏固自己在黨內外的地位，繼續推動積極財政出動、加強國防、對中強硬路線。而倉促拼湊成軍的「中道改革連合」，恐怕難以承受選民的檢驗。

我因此判斷，高市所領導的自民黨勝算比較大。台日關係，也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。

