高市早苗一身輕裝遷居 從議員宿舍搬進日相公邸

（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相高市早苗昨天從眾議員宿舍，搬進鄰近首相官邸的首相公邸（以下簡稱公邸）並預計在公邸渡過年假。日媒指出，近幾任日相大多喜歡在旅館渡過新年假期，而非待在公邸。

「日本經濟新聞」報導，公邸與首相官邸位於同塊用地，高市先前曾表示將移居公邸以便危機管理。

高市先前忙於公務，所以選在年假期間遷居。她昨天以一身休閒的裝束搭乘公務車，從東京都赤坂地區的眾議員宿舍出發，接著踏進公邸。

公邸內部也設置了無障礙設備，以便高市行動不便的丈夫山本拓在公邸生活。

高市今年10月就任以來，只要假日沒有公務幾乎都待在議員宿舍。她預計不會在年假期間外出，很可能會在公邸渡過假期。

日經統整，近幾任日相大多都在飯店渡過年假，像是10月剛下台的石破茂，去年年假就待在東京都內的飯店，並與時任總務大臣村上誠一郎與時任外務大臣岩屋毅等親近的官員聚餐之外，去年最後一天也出席電視台的娛樂節目。

而石破茂前一任日相岸田文雄，在上任第一年的2021年底也選擇在東京都內的飯店渡過；2023年年底則與家人前往壽喜燒店用餐，並依他的習慣，利用假期到書店購書。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐的2020到2021年年假，時任首相菅義偉則在官邸與公邸因應疫情，與相關官員開會。

而菅義偉的前一任日相安倍晉三，於2013年起就習慣在東京都六本木地區的飯店與妻子安倍昭惠渡假，並利用假期觀賞電影與上健身房。夫婦倆也會在下榻飯店的周邊散步，養精蓄銳。（編譯：楊惟敬）1141230