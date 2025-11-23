高市早苗「車牌號碼3777」戳中國痛點！中媒扯1事 小粉紅卻不挺
國際中心／黃韻璇報導
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，中共文攻武嚇不斷，如今甚至扯上日本首相高市早苗的車牌，稱她的車牌號「37-77」，正是1937年7月7日「盧溝橋事變（七七事變）」日期，不過這樣「強行牽拖」的行徑，就連中國網友都看不下去。
高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有50萬張赴日機票遭取消。
中共文攻武嚇不斷，如今甚至扯上日本首相高市早苗的車牌，中國媒體《看看新聞》報導指出，高市早苗的座駕車牌號為「37-77」，暗示這個數字與「盧溝橋事變（七七事變）」日期1937年7月7日對應上，質疑是否真的是巧合，而「高市早苗車牌是3777」的話題，更一度衝上微博熱搜第一名，將近6000萬的閱讀量。
不過底下就有網友指出這個數字其實是因為「高市早苗3月7日出生，他丈夫7月7日出生」，其他中國網友則看不下去怒轟「這個就有點誇張了！確實解讀過頭了」、「媒體還需要客觀」、「魔怔了」、「車牌號碼過度解讀有點受不了」、「沒啥報的話就報下天氣預報吧」、「人家生日牌別過分解讀」、「這太敏感了吧」。
范冰冰奪金馬影后殺回影壇！中國當沒看到 微博竟「零熱搜、零報導」
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
