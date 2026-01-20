高市早苗16天「政治豪賭」 力爭拿下233席眾院過半議席

日本首相高市早苗以首相職位去留「豪賭」，力爭拿下眾院過半席次233席。 圖：翻攝「X」@jimin_koho

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗領導的自民黨今天（20日）上午召開高層會議，確認將於1月27日發布公告、2月8日進行投計票的眾議院選舉日程。高市強調，將與日本維新會合作，力爭確保執政黨議席過半，以鞏固政權基礎。她更公開表示，若未能達成此目標，將以自身首相去留作為政治賭注，凸顯此次選舉對其領導地位的關鍵性。

高市早苗在會議中向黨內幹事長鈴木俊一等高層重申決心，指出自民黨需團結全黨之力贏得選舉。她隨後出席內閣會議，進一步推動相關準備。高市判斷，2025年10月成立的自民黨與維新會連立政權需接受國民信賴檢驗，因此將在1月23日例行國會伊始解散眾院。此次選舉從解散翌日起至投計票僅16天，為戰後最短的短期決戰。

在野黨方面亦加速因應。立憲民主黨與公明黨組建的新黨「中道改革聯合」預計約170名眾議員加入，並計畫20日發布選舉海報。國民民主黨黨首玉木雄一郎則將召開記者會，發表對眾院選舉的見解。新黨領導人野田佳彥與齊藤鐵夫將共同擔任黨首，挑戰執政黨格局。

此次選舉主要爭論點聚焦消費稅減稅期限，以及包括企業與團體政治捐款在內的「政治與金錢」問題。執政黨提出對食品飲料實施限期減稅措施，高市更承諾兩年內不會對食品徵收消費稅；相對地，「中道改革聯合」主張將食品消費稅「永遠為零」，形成強烈對抗。執政黨支持率維持高位，最新民調顯示高市內閣支持率達75%，但在野黨質疑解散時機將延遲2026年度預算案審議。

高市回應批評時表示，已透過2025年度補正預算納入物價高漲對策，避免經濟運作出現空白。她呼籲，若能在選舉中獲得國民信任，反而可加速政策實現，包括高中免費及學校供餐免費等措施。目前眾院定額465席，執政黨僅持230席，需恢復過半的233席以穩定政權。

