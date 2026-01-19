高市早苗3月將首度訪美會川普 談對中政策

▲日本首相高市早苗將在3月下旬展開就任後首次訪美行程，目前日美正在協調3月20日進行，若成行將會是高市早苗第二次與川普面對面會談。圖為高市早苗與川普在橫須賀基地發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本共同社報導，多名日美外交消息人士18日透露，日本首相高市早苗將在3月下旬展開就任後首次訪美行程，日美兩國政府目前正以3月20日為目標展開協調。報導分析，高市早苗可能是希望在川普訪中之前，與其探討對中政策。

根據共同社報導，高市早苗將在3月下旬展開訪美行程，這是她就任後首度訪美。由於日本下屆眾議院選舉有可能在2月8日投票，日美政府將在選舉後進行最後階段磋商，目前日程大致安排在3月20日。

3月20日是日本的「春分」，也是包括週末在內的三連休第一天。為了儘量減少對國會日程的影響，日方徵詢了美方意向。據稱，美方對此也態度積極。

不過高市早苗的訪美行程，可能會因為2026年度預算案的國會審議日程而延遲，也可能會受到眾議院選舉結果影響。

美國總統川普（Donald Trump）計劃在4月時訪問中國，並與中國國家主席習近平進行會談。報導分析指出，高市早苗此次訪美行程，是為了在川普訪中之前，確認日美同盟並商討對中政策。

考量到中國與北韓不斷強化軍力，高市早苗與川普的會談中將就加強日美同盟威懾力展開磋商。總額達550億美元的對美投資、加強稀土供應鏈韌性可能成為議題。

高市早苗在本月2日與川普進行電話會談，商定為訪美事宜推進協調工作。若是高市早苗此次訪美行程成行，將會是繼去年10月在東京舉行會談以來，第二次與川普面對面會談。

