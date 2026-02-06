高市早苗30秒片「破億流量」內幕曝！日媒揭驚人金額

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗上個月解散眾議院，帶領自由民主黨力拚2月8日改選，這段期間也勤跑各地催票。為了爭取在國會獲半數以上支持，身兼首相與自民黨總裁的她，親自出鏡拍攝30秒競選宣傳片，短短9天就破億人次觀看，速度大幅超車日本人氣歌手YOASOBI、米津玄師；不過事後有日媒點出「高流量」的內幕，分析金額可能「不只數億日圓」。

選舉「網路空戰」超燒錢？日媒曝內幕

據日媒《集英社オンライン》報導，日本新興政黨「參政黨」在去年7月的參議院選舉中，一口氣拿下14席，其中1個關鍵在於議員神谷宗幣的演說片段，被剪輯成短影音並在網路上瘋傳，令該黨在社群累積一定支持度；不過，神谷宗幣3日突在X平台坦言，「在網絡空中戰上陷入苦戰，其他政黨砸了非常多錢。」報導直言，若選戰演變成金錢對決，因席次數量而獲得較多政黨補助金的政黨更有優勢，「在這方面，自民黨位居榜首，2025年獲得的補貼約為131.6億日圓（約新台幣27億）。」

開YT都是「高市早苗宣傳片」？自民黨揭真相

值得注意的是，自民黨的宣傳片於1月26日發布，高市早苗親自向日本國民喊話，「1個不願奮戰的國家沒有未來，守舊的政治沒辦法創造希望」，短短9天就破億觀看，展現超強人氣。不過1名曾任自民黨副大臣的人士私下指出，晚上睡前打開YouTube，都會看到高市早苗的該片「一遍又一遍地播放」，認為自民黨此次「在社交媒體廣告上的投入比以往任何時候都多。」自民黨內部候選人也坦言，自民黨在近年的選舉中，「可能意識到社交媒體可能會影響選舉結果，並重新審視其政策」。

高市早苗30秒片「破1億觀看」打趴大咖歌手？日媒揭「燒錢內幕」金額超驚人

自民黨內部人士坦言，近期只要打開YT都會看到高市早苗的宣傳片。（圖／翻攝「 自民党」YouTube）

破億流量怎麼來？專家分析1狀況

報導指出，高市早苗目前在日本具有極高人氣，不過2021年首次競選自民黨總裁時，雖然拿下了議員投票高票，但在黨員票上的支持度不如其他競爭者，導致在決選中未能進入。對此，隨著近年隨著政治與網路已密不可分，高市早苗也意識到這點，利用網路來擴大自身影響力，也誕生了此次「迅速破億」的里程碑，不過日本IT記者三上洋分析，觀察自民黨的官方YouTube頻道，高市早苗宣傳片的點閱率異常偏高，「我認為他們通過廣告，人為地提高了觀看次數。」

