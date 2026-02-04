高市早苗31秒片觀看破億！掀年輕人模仿旋風

▲日本首相高市早苗的宣傳影片，短短九天就突破1億次觀看，引發關注。（圖／翻攝自Youtube／自民黨）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院將於8日進行大選，自民黨總裁、首相高市早苗在全國各地輔選，展現超高人氣。自民黨官方YouTube頻道也上傳一段高市早苗的宣傳影片，短短9天就突破1億次觀看，讓網友直呼「比米津玄師還誇張」。

自民黨官方YouTube頻道在眾議院選舉公告前一天的1月26日，上傳一段標題為「『高市總裁訊息』讓日本列島更強大富裕」的31秒宣傳影片。高市在影片中喊話，「我是高市早苗，一個不願挑戰的國家是沒有未來的。 唯唯諾諾、只求守成的政治無法孕育出希望。 未來要靠自己的雙手去開拓。」

截至今（4日）晚間，短短9天，這段影片在YouTube上已經突破1.08億次觀看，而自民黨的頻道僅有20萬人訂閱。不少日本網友留言說：「播放數也太誇張」、「觀看次數比米津玄師的歌曲還誇張」，這個紀錄也遠超遠YOASOBI「アイドル」約35天破億、米津玄師「IRIS OUT」約73天破億的速度。

不過，日媒《日刊體育》報導指出，該部影片在3日上午有8440萬次觀看、同日晚間突破9000萬次、4日上午突破1億次，但按讚數僅有1.4萬。且與其他同日上傳的影片相比，僅有這支影片播放數據極為突出。

留言區也有人質疑：：「光是這支廣告就花了多少錢？」、「用鉅額稅金狂打廣告，用的是我們的血汗錢」、「做得太過火了，笑死。該部影片可能被自民黨作為「廣告」大規模投放，才會出現觀看比點讚數高的現象。

高市早苗上任後的首次眾議院大選也引發外媒關注，路透社指出，高市早苗雖是保守派，但已成為日本年輕世代的新偶像，掀起一陣「高市狂熱」，使用的公事包、粉色原子筆、在電車上吃的天婦羅蝦餅，都常被搶購到缺貨。在年輕選民的支持度超過9成、整體支持率也高達約6成。高市早苗在X上有260萬個追隨，發布的內容也打破沉悶政治形象，分享與韓國總統李在明打鼓、為義大利總理梅洛尼唱生日快樂歌。

有24歲選民說，高市早苗表達的方式清楚、果斷，開朗正向的溝通方式，能吸引年輕人共鳴；而一名37歲主婦5y6k關注高市早苗是否能解決高物價問題。戰略顧問公司亞洲集團（Asia Group）負責人博林（David Boling）認為，高市早苗的個人魅力已經超過政黨，隻手挽救掌權卻迅速失勢自民黨。

