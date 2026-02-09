高市早苗316席大勝！她曝中國威脅：台灣人不要再睡了

政治中心／楊佩怡報導

日本昨（8）日舉行眾議院大選計票結果出爐，465個席次中，由高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席，超過了總席次的2/3（310 席）；這是戰後以來、單一政黨取得的最多議席，被視為一場歷史性勝利。對此，科技專家許美華發文表示，面對中國威脅，日本難道比台灣還危險嗎？更直喊：「台灣人，拜託不要再睡了！」。





高市早苗率領的自民黨單獨拿下316席，取得歷史性的勝利。（圖／美聯社提供）

科技專家許美華在臉書發文表示，「高市早苗自己當選的得票率88.7%！防衛大臣小泉進次郎77.9%！」，台積電日本廠所在地熊本，四席議員全數由自民黨拿下。許美華提到，魏哲家選前拜會高市，當場宣佈熊本二廠直攻先進製程三奈米，助選大功臣無誤。「更爽的是，親中的公民黨和立憲民主黨组合的中道連合，崩盤大敗！」。

許美華發文祝賀高市早苗的勝利，並感謝日本選民讓親中聯盟崩盤大敗。（圖／翻攝自許美華臉書）

許美華指出，日本國會共465席，233席就過半數；高市解散國會前，自民黨原本席次只有198席。現在自民黨有望單獨獲得321席，加上盟友日本維新會35席，合計356席，已經遠超過2/3修憲門檻。「自民黨得票超乎預期，日本即將迎來二戰之後的第一次修憲」。而這次日本修憲的重要任務是，原本自制限制很多的自衛隊將軍隊化，武器外銷，她推測還有台日更深的各種結盟，都很可能實現。

許美華直言日本人都醒了，「台灣人拜託不要再睡了！」。（圖／美聯社提供）

高市早苗面對中國嚴峻抗議，一直堅持不收回的宣示：「台灣有事，日本有事！」；因此許美華特別表示，「感謝日本選民，用不可思議的超高民意，支持對中國強硬的高市自民黨，一次達到修憲門檻，準備大舉強化國防，同時讓親中聯盟崩盤大敗」，她直言面對中國威脅，日本難道比台灣還危險嗎？「日本人都醒過來了，台灣人，拜託不要再睡了！」。

