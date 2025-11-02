高市早苗APEC場邊與林信義會晤 中方跳腳批違反一中原則

高市1日於社群平台X發文指出，她在APEC領袖會議期間與林信義先生見面，期盼日台實務合作持續深化。 圖/取自高市早苗 @takaichi_sanae社群平台X

日本首相高市早苗於韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，場邊與台灣領袖代表林信義會晤，並在社群平台X主動發布兩人合影，表示期待未來日台在實務層面持續深化合作。根據台灣代表團資訊，雙方交流約20分鐘，林信義向高市提出，希望台日能在人工智慧（AI）、數位貿易等領域進一步強化合作。消息曝光後，迅速引發中國強烈不滿。

中國外交部昨（1日）晚間發布新聞稿，嚴厲譴責日本領導人在APEC期間與「中國台灣當局人員」會面，並在網路高調公開相關內容，批評此舉嚴重違反一個中國原則、中日四個政治文件及國際關係基本準則，向「台獨勢力」發出錯誤訊號。中方表示，已向日方提出嚴正交涉與強烈抗議。

中國外交部發言人指出，台灣問題屬於中國內政，更是「核心利益中的核心」，涉及中日關係的政治基礎與日方的基本信義，不容挑戰或逾越。他並提及，今年適逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，日本曾殖民統治台灣，在涉台問題上「負有不可推卸的歷史責任」，理應更加謹言慎行。

中方進一步敦促日本恪守中日四個政治文件與既有承諾，立即停止干涉中國內政、糾正錯誤行徑，並採取實際措施消除負面影響，將其宣稱的「建設性且穩定的中日關係」真正落實於行動。

值得注意的是，高市早苗日前才在APEC會場與中國國家主席習近平短暫互動。她向媒體透露，習近平主動提及台灣議題，而她則回應指出，維持台海兩岸良好關係，對區域穩定與安全至關重要。緊接著她又與台灣代表林信義會面，使北京反應更加敏感強硬，相關外交角力引發外界高度關注。

高市早苗於10月21日正式就任日本首相，但中國方面並未依慣例致賀電，中方視她為「對中強硬派」及「親台派」政治人物，因此保持冷處理態度，如今在APEC接連與習近平及台灣代表互動，更使日中台之間的外交氛圍緊繃，後續發展備受國際關注。

