高市早苗APEC會晤林信義 陸外交部抗議：影響極其惡劣

記者高珞曦／綜合報導

亞洲經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉行，我APEC代表林信義1日和日相高市早苗進行會晤，大陸外交部對此表達強烈不滿，指控日方嚴重違背1個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則。

陸外交部1日晚間回應台日雙方在APEC會議期間見面一事，向日方表達強烈抗議。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸外交部發言人1日在答記者問上表示，日本領導人執意在APEC會議期間與「中國台灣當局人員」會面，高市早苗還在社交平台發布雙方會面消息，還稱呼林信義是「總統府資政」，此舉形同在網路社交平台高調炒作，嚴重違背1個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質與影響惡劣，中方對此堅決反對，且已向日本提出嚴正交涉和強烈抗議。

陸外交部發言人指出，台灣問題是中國大陸內政，也是中方核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎、日方基本信義，此為不可逾越的紅線。同時，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，日本曾經長期殖民台灣，在台灣問題上負有「不可推卸的嚴重歷史罪責」，理應更加謹言慎行。

有鑑於此，該發言人稱，中方強烈敦促日方恪守中日4個政治文件精神，以及迄今的承諾，並反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中方內政，將構建契合新時代要求的建設性，穩定的中日關係表態落到實處。

