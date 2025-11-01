高市早苗APEC會晤林信義 陸外交部抗議：影響極其惡劣
記者高珞曦／綜合報導
亞洲經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉行，我APEC代表林信義1日和日相高市早苗進行會晤，大陸外交部對此表達強烈不滿，指控日方嚴重違背1個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則。
大陸外交部發言人1日在答記者問上表示，日本領導人執意在APEC會議期間與「中國台灣當局人員」會面，高市早苗還在社交平台發布雙方會面消息，還稱呼林信義是「總統府資政」，此舉形同在網路社交平台高調炒作，嚴重違背1個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，性質與影響惡劣，中方對此堅決反對，且已向日本提出嚴正交涉和強烈抗議。
陸外交部發言人指出，台灣問題是中國大陸內政，也是中方核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎、日方基本信義，此為不可逾越的紅線。同時，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，日本曾經長期殖民台灣，在台灣問題上負有「不可推卸的嚴重歷史罪責」，理應更加謹言慎行。
有鑑於此，該發言人稱，中方強烈敦促日方恪守中日4個政治文件精神，以及迄今的承諾，並反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中方內政，將構建契合新時代要求的建設性，穩定的中日關係表態落到實處。
延伸閱讀
連勝文發文！曝交棒國民黨副主席心聲「夾縫中求生存」
鄭麗文接受《法新社》專訪：台灣不是ATM 美期望超合理範圍
影/訪問鄭麗文咄咄逼人 謝寒冰開嗆《德國之聲》記者：出格
其他人也在看
甫和習近平會晤 高市早苗貼出與台灣APEC代表林信義合照
日本首相高市早苗今（31）日下午於韓國慶州亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中華人民共和國國家領導人習近平舉行首度會晤後，今日晚間在社群媒體發文，主動貼出與我國經濟領袖代表林信義寒暄的合影，並稱林信義為「台灣的總統府資政」，我外交部、駐日代表處也隨即轉發。高市早苗今日下午首次與習近平會晤，據中國官媒中央電視台新聞聯播報導，習近平提到，目前中日關係機遇和......風傳媒 ・ 1 天前
曾被貼極右標籤 高市早苗一個動作韓媒大讚「罕見之舉」
日本首相高市早苗曾堅持參拜靖國神社多年，在南韓被視為「極右派」，但她日前與南韓總統李在明會晤時，向南韓國旗行禮，受到韓媒好評。太報 ・ 21 小時前
APEC峰會閉幕！高市會晤習關切台海2／APEC合照台灣站位最右側 我代表團「詢問」韓方原因
我國APEC領袖代表林信義今（1日）在南韓慶州舉行記者會，說明此行的成果，他證實跟美國財政部長貝森特會談30分鐘至40分鐘，對方對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，而他也跟日本首相高市早苗會談，只是到底有沒有跟習近平互動？林信義沒有正面回應。鏡新聞 ・ 10 小時前
台灣APEC代表會晤美財長 美防長呼籲東盟對華立場堅定
台灣APEC代表林信義周六表示與美財長舉行了會晤，就供應鏈與半導體議題進行了討論。美防長赫格塞思在馬來西亞出席東盟防長會議時呼籲東南亞國家「堅決應對」中國在南海的「破壞性行為」，並提出建立區域海上聯合監測與快速反應機制。德國之聲 ・ 7 小時前
吳音寧空降台肥 台派律師嘆「把她推火上烤」：原董座沒出大錯
台肥10月31日突然公告董事代表人事異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部代表人李孫榮。對此，律師林智群發文表示，安排這個人事案的人，是把吳音寧推往火上烤，且原董事長，三年任期還沒到，也沒出什麼大錯，就直接被換掉了？中時新聞網 ・ 7 小時前
林岱樺PO岡山造勢驚人空拍照 她喊「局勢正在翻轉中」
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，她上台時痛哭說，因為她的民調衝到第1名，所以過去這段時間被人攻擊抹黑，被檢調用助理費追殺，甚至檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要凹她貪汙，實在是非常惡質。林岱樺晚間在臉書PO出她在岡山造勢的空拍照喊，以「在地相挺」的基層實力，拚出3萬人爆場的驚人氣勢；她並強調「局勢正在翻轉中，我們一定會勝利」。中時新聞網 ・ 7 小時前
高市早苗首晤習近平！NHK：雙方握手無笑意
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗今（31）日在APEC峰會期間與中國國家主席習近平進行會晤，會談持續了約30分鐘，高市早苗表達了致力於建構「具建設性且穩定」日中關係的意願，同時也對中國在東海...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
APEC大合照 林信義習近平零互動
本報綜合報導 二０二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）一日落幕，參與峰會的各國領袖中午…中華日報 ・ 8 小時前
國民黨全代會「遍地菸蒂」！網揪「鄭麗文1守則」打臉
政治中心／于士宸報導國民黨今日（1）於成功高中體育館舉行第22屆第1次全代會，朱立倫正式交棒鄭麗文，鄭主席成為繼洪秀柱後第二位女性黨魁。沒想到，一名網友在社群平台Threads上揭露，自己在全代會結束後，返回母校成功高中晃一圈，卻在校園各處驚見用過的飲料杯、國民黨各種文宣品、垃圾等廢棄物，甚至隨處可見菸蒂，讓原PO氣憤的將惡劣環境照曬上網，直呼「中國國民黨全代會結束留給成功高中的禮物」，貼文曝光後，全網炸鍋了。民視 ・ 7 小時前
高市早苗挽手川普惹話題 他分析：日本表面解放、內心仍封閉
美國總統川普日前訪問日本，受到新任日本首相高市早苗熱烈接待。兩人互動親暱，川普稱讚高市「充滿活力」，高市則顯得興奮大方，...聯合新聞網 ・ 9 小時前
APEC領袖合照 林信義習近平全程無互動 (圖)
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖合影環節，台灣領袖代表林信義（左二）與中國國家主席習近平（左四）全程無互動。中央社 ・ 15 小時前
玉澤演結婚對象是她！激似崔智友 9個月前巴黎單膝下跪求婚全被拍
南韓男團2PM成員玉澤演（Ok Taecyeon）今（11/1）宣布結婚喜訊，親自以親筆信向粉絲報告，已與一位長期理解並信任他的伴侶決定共度餘生，感性地向支持他的粉絲道謝，並強調「今後也會以2PM的玉澤演與演員身分持續努力」，消息曝光後，全球粉絲紛紛獻上祝福。太報 ・ 15 小時前
師承安倍、劍指中國 CNN：日相高市早苗與川普一拍即合
在東京一場備受矚目的會晤中，美國總統川普與日本新任首相高市早苗，不像世界領袖，更像一對老朋友。根據美國有線電視新聞網（CNN）分析，現場充滿微笑、拍背與擁抱，這一切都釋放出一個明確訊息：安倍時代，華府與東京之間的化學反應，回來了。師承安倍劇本 溫暖情誼光速升溫自由時報 ・ 19 小時前
林佳龍被告誡不宜介入初選？林岱樺這樣說
[NOWnews今日新聞]外交部長林佳龍日前在臉書公開表態支持民進黨立委林岱樺參選高雄市長，直誇她「有為有守，不貪不取」，引起討論。傳出黨中央已告誡「政務官」林佳龍不宜介入初選，對此，林岱樺今（31）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林佳龍指揮外交團隊冷靜應變 台灣穩健參與APEC年會
即時中心／顏一軒報導2025年「亞太經濟合作」（APEC）「經濟領袖會議」（AELM）在韓國慶州舉辦。由於明（2026）年年會將在中國深圳登場，去（2024）年秘魯峰會時曾發生中國施壓主辦國打壓台灣能見度的事件，今年除面臨「川習會」變數外，韓國長期以來對台灣的外交立場又難謂友善，外交團隊無不謹慎以對，積極布局，除全力促成台灣領袖代表林信義與他國代表互動，也透過聯合理念相近國家，確保台灣「平等、有尊嚴」地參與會議。民視 ・ 8 小時前
高市早苗會晤林信義 中國批執意會面提強烈抗議
（中央社台北1日電）日本首相高市早苗今天在韓國會晤APEC峰會台灣領袖代表林信義，中國外交部發言人今晚抨擊高市執意與台灣當局人員會面，嚴重違反一個中國原則，中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。中央社 ・ 6 小時前
（獨家）馮淬帆愛台灣曾發願金門海葬 喊話「守護台灣海峽」
影星馮淬帆今（1）日驚傳過世，享壽81歲。出身廣東的他，雖大半生於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居39年，早已取得身分證。他的離世消息傳出讓許多好友及粉絲不捨，紛紛湧入他的臉書留言哀悼。友人更透露，他生前曾說過想在金門海葬，就是希望和堅守金門、捍衛前線的胡璉將軍一同守護台灣海峽。自由時報 ・ 17 小時前
APEC峰會揭幕 日相高市有望與習近平在場邊會面
（中央社東京31日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」報導，正在訪問韓國慶州的日相高市早苗，正在協調於今天下午與中國國家主席習近平首度召開雙邊領袖會談，預料會推動「戰略互惠關係」。中央社 ・ 1 天前
更新／日相高市與習近平會談提台灣 新華社：日本堅持1972年聲明立場
日本首相高市早苗31日在南韓慶州的亞太經合會（APEC）領導人會議中，與中國國家主席習近平進行場邊會談。高市會後舉行記者會表示，關於台灣問題，她向習近平傳達「良好的兩岸關係，對區域穩定與安全至關重要」的訊息。太報 ・ 1 天前
APEC林信義會誰都不行！中國外交部抗議高市早苗
【記者 張達威／台北 報導】2025年亞太經濟合作會議（APEC）落幕，台灣領袖代表林信義今（11/1）天表示台灣好報 ・ 6 小時前