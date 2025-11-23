高市早苗G20狂見18領袖 與義總理熱情擁抱

▲高市早苗參加在南非舉行的G20峰會，展現出一貫「高市外交」的熱情，與首度見面的義大利總理梅洛尼熱情擁抱。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國不滿。在日中關係緊張升溫之際，南非22日舉行二十國集團（G20）領袖高峰會，日本與中國雙方會不會有互動成為焦點。高市早苗此次參加峰會，仍展現出一貫「高市外交」的熱情，與首度見面的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）熱情擁抱，還跟多達18個國家及國際機構的領導人交流，不過未與中國進行交流。

高市早苗先前曾在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上與各國領導人熱情互動，展現獨有的「高市外交」，此次前往南非約翰尼斯堡參加G20領袖高峰會也展現出了驚人的親和力。綜合日媒報導，高市早苗在G20峰會上，與各國領袖初次會面時展現出如舊識般的「親近感」，並大力推動積極外交。

據日本政府表示，本次會議共有史上最多、估計約70個國家與國際機構參加，而高市早苗僅在22日一天內，就與其中18個國家與機構的領袖交流，包括韓國、澳洲、德國、法國、芬蘭、土耳其等，但並未與中國國務院總理李強有任何接觸。

高市早苗是唯一唯一參加歐盟（EU）於22日主辦的「烏克蘭和平相關國家首腦會議」的亞洲領袖。她與義大利首相梅洛尼首次見面時，以擁抱示意彼此的親切情誼。梅洛尼在高市早苗就任後立即在社群平台X（舊稱推特）上致賀，兩人本月於電話會談時也曾約定「G20見」。

高市早苗先前曾與歐盟執委會主席馮德萊恩通過電話，但在G20峰會是兩人初次見面，仍非常親密地靠近並友好問候。

據悉，休息時間時，有許多領袖在會場旁的休息區主動上前與她接觸。日本官房副長官尾崎正直表示：「能感受到許多領袖都希望與首相建立接觸。我們得以在相當短的時間內大幅強化與各國領袖之間的關係。」

至於是否會與李強會面，尾崎正直表示：「我們事先沒有安排此事，目前尚未做出任何決定。」他還提到，李強除了出席G20峰會外，還安排了一場私人會晤，行程非常繁忙。

