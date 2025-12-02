高市早苗PO文談「1件事」 狂吸460萬人朝聖

高市早苗在被選為自民黨總裁後的演講內容，被選為日本流行語年度大賞。圖／翻攝自高市早苗X

日本女首相高市早苗上任1個月後話題不斷，她在被選為自民黨總裁時曾說出「工作、工作、工作、工作再工作」等言論，被選為日本流行語年度大賞。昨日高市早苗在X中發布貼文，表示這一席話不是在鼓勵過度勞動，而是身為第一位女性首相，她將會為國民全力以赴，盡其所能的努力工作。

昨日高市早苗在X中發布貼文，表示在被選為自民黨總裁後的演講內容，「工作、工作、工作、工作再工作」一席話被選為日本流行語年度大賞。她帶著有些羞澀的心情出席頒獎典禮，高市早苗坦言，「這絕不是在將長時間工作視為美德，也不是鼓勵過度勞動」。

高市早苗說，作為剛被選出的總裁，立志成為「國家的經營者」的一員，她想表達的是，正如同許多企業家為了守護員工、合作夥伴，也為了要回饋社會，因此日以繼夜的努力工作，她也將會為國民全力以赴，盡其所能的努力工作，這一席話就是代表這個意思。

高市早苗指出，「女性首相」一詞也成為受讚賞對象之一，雖然她從未以「成為第一位女性首相」為目標來工作，但如果有人因為它打破「玻璃天花板」而感到鼓舞，那她由衷感到欣慰、榮幸。

不過，在打破玻璃天花板之後，據說前方還有「玻璃懸崖」，這是代表組織陷入危機，也就是最容易失敗的時刻，女性反而容易被推上領導位置的現象，她直言「一旦在這種局面中失敗了，就會被解讀為所以女性不適合當領導者，從而滋生新的偏見」，她為了將這種說法從日本徹底掃除，也為了日本的現在、未來，她將會盡全力工作拿出成果。

高市早苗的貼文曝光後，吸引超過460萬次的瀏覽次數，不少網友留言表達支持，「她如此細緻地詮釋了工作、工作、再工作的真正意義，著實讓我感動」、「這是對日本的熱愛。這是我第一次在關注政治時感到如此溫暖。高市早苗首相的誕生是日本復興的一步，作為一名日本公民，我將繼續竭盡全力支持她」、「放下個人私利，全心投入工作，為社會做出貢獻。我相信，這才是最高的德行」。



