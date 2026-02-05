高市早苗X發文推台積電3奈米前進日本 COVID-19肆虐期間她的經濟戰略已將台積電視為重要標竿

日本首相高市早苗5日晚在X發文肯定台積電3奈米落腳日本，對於加強半導體全球供應鏈韌性，以及保障日本的經濟安全，都具有重要意義。（圖片來源／首相高市早苗X帳號）

台積電董事長魏哲家5日拜訪日本首相官邸，會見首相高市早苗，並宣布3奈米前進日本，將在熊本二廠生產，高市早苗5日晚在X發文肯定台積電3奈米落腳日本，對於加強半導體全球供應鏈韌性，以及保障日本的經濟安全，都具有重要意義。

魏哲家拜訪高市早苗時，還特地帶著高市在2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」》，說自己一直是高市的支持者，高市驚訝的表情被《美聯社》、《路透社》等拍了下來，在網路上引起很大回響。

魏哲家宣布台積電3奈米落腳，高市早苗發文肯定

事實上，高市在推文中提到，在這本書中，早寫到台積電，「我還很高興得知魏董事長讀過我的一本書，我相信這是因為我2021年出版的《邁向美麗、強大、繁榮的國家》一書中有一部分專門介紹了台積電。」

高市在推文中還說，3奈米邏輯半導體是世界上最先進的半導體，不僅應用於資料中心，也應用於人工智慧機器人和自動駕駛等領域，而這些領域已被內閣列為戰略領域。

「此前，尖端的3奈米半導體工廠主要集中在台灣，而如今在日本建設此半導體廠，對於加強半導體這一戰略性材料的全球供應鏈，以及保障日本的經濟安全，都具有重要意義。」

日本未來戰略產業，AI機器人與半導體

她讚揚，「人工智慧和半導體是關鍵策略領域，我們與台積電的合作正是這方面的典範。」並寫到「魏會長高度讚揚了高市政府大力支持人工智慧和半導體領域的國內投資政策，以及在人工智慧自動駕駛、人工智慧機器人等先進領域促進投資、創造需求和培養人才的策略。」

高市還說，由於台積電的投資，熊本縣的半導體產業群聚發展迅猛，已成為高市政府「區域未來戰略」的核心要素－領先的「產業聚落」。這正在九州地區產生經濟漣漪效應。這才是真正的「矽島九州」復興。

她強調，高市政府將在日本各地策略性地建立此類「產業聚落」，並使日本列島強大繁榮。

台積電3奈米，是成長型投資及危機管理投資

實際上，從高市的發文很明顯看出，台積電3奈米建廠，對日本政府來說屬於政府投資項目，是GDP中很重要的一環，高市有一段非常關鍵的描述——內閣將摒棄以往的緊縮思維和對未來投資不足的政策，本屆政府將秉持「負責任的積極財政政策」理念，採取大膽而可預測的政策支持措施。

高市說，日本政府將透過公部門和私部門合作模式，推動國內「危機管理投資」和「成長型投資」。看來，台積電的3奈米先進製程，繼符合「危機管理投資」強化韌性，對日本產業來說也是「成長型投資」。

雖然前首相岸田文雄任內找了半導體七大巨頭包過IBM、英特爾、三星、艾司摩爾、台積電到首相府談投資日本，但是高市在執政前的5年，2021年，COVID-19肆虐全球期間，台積電處在7奈米5奈米的階段，她在描述自己經濟戰略思維的時候，已經把台積電當成一個發展目標了。

