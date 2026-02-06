高市春節計程車運價出爐 2/13-22原運價再加收50元

高雄市交通局已製作春節期間運價加成紙卡讓駕駛張貼在車上，方便乘客清楚計價標準。（圖：高雄市交通局提供）

高雄市政府今天（6日）公佈115年農曆春節期間計程車運價，從2月13日到22日總共10天，原運價再加50元，提醒計程車駕駛依規定按表收費。

高雄市政府交通局表示，115年高雄市計程車春節加成自2月13日凌晨0點到到22日夜間12點，共計10天，白天運價為每趟次再加收50元，夜間11點到隔天清晨6點除了原先的加2成之外，每趟次再加收50元，交通局說，計費表已經納入春節加成功能，因此，請民眾依跳表金額支付車資。

交通局表示，交通局已製作春節期間運價加成紙卡，提供高雄市計程車相關公（工）會及合作社，協助發送給運將張貼在車上，讓乘客一上車就能清楚了解春節期間的收費方式。

高雄市政府交通局公佈高雄市春節期間計程車計價方式。（圖：高雄市交通局提供）

交通局提醒，計程車駕駛須依規定按表收費，民眾下車前可以向司機索取乘車證明，確保自身權益，如果遇到司機用喊價方式、沒有依照跳表收費，可記下搭乘時間、地點、車號以及司機姓名，向市府24小時服務專線1999申訴，一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9千至9萬元罰鍰。相關春節期間計程車運價資訊可上高雄市政府交通局官網查詢。（溫蘭魁報導）